Auto IU

Diebstahl von 132 Reifen: Kriminalpolizei ermittelt nach Beutezug an Autobahnrastplatz

15. Februar 2026Letztes Update 15. Februar 2026
Diebstahl von 132 Reifen: Kriminalpolizei ermittelt nach Beutezug an Autobahnrastplatz
Bild von Pexels auf Pixabay
Sparkasse

RÜDENHAUSEN, LKR. KITZINGEN – Unbekannte Täter haben zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen insgesamt 132 Reifen von der Ladefläche eines Sattelzugs entwendet, der am Autobahnrastplatz in der Marktstraße abgestellt war. Aufgrund der Menge und des Gewichts der Beute, deren Wert auf etwa 10.000 Euro geschätzt wird, geht die Polizei von einer professionell geplanten Tat aus.

Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun nach Zeugen, die im Zeitraum von Donnerstag, 23:30 Uhr, bis Freitag, 10:30 Uhr, verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Wenn du sachdienliche Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen im Umfeld des Rastplatzes geben kannst, melde dich bitte unter der Telefonnummer 0931/457-1732 bei der Polizei.

Das könnte Dich auch interessieren:

Kauftipp: HITSTER - Das ultimative Party-Kartenspiel für unvergessliche Musikmomente

Hol dir das ultimative Festival-Feeling direkt in dein Wohnzimmer und teste dein musikalisches Wissen mit Hitster Original. Du und deine Freunde oder Familie erlebt eine Zeitreise durch 100 Jahre Musikgeschichte, während ihr versucht, Hits in der richtigen Reihenfolge auf eurer Zeitlinie zu platzier

Mehr
Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

15. Februar 2026Letztes Update 15. Februar 2026

Mehr

Bedrohliche Social-Media-Posts führen zu Polizeieinsatz: Waffen und Drogen sichergestellt

Bedrohliche Social-Media-Posts führen zu Polizeieinsatz: Waffen und Drogen sichergestellt

15. Februar 2026
Zwei Unfallfluchten beschäftigen die Polizei Schweinfurt Stadt

Zwei Unfallfluchten beschäftigen die Polizei Schweinfurt Stadt

15. Februar 2026
Internationaler Tag des Regenwurms: Warum die Bodenhelfer so wichtig sind

Internationaler Tag des Regenwurms: Warum die Bodenhelfer so wichtig sind

15. Februar 2026

Schwerer Verkehrsunfall am Ortseingang von Astheim: Frontalzusammenstoß mit Gartenmauer

15. Februar 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)