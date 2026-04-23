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Diebstahl von Autoreifen in Haßfurt
HASSFURT, Landkreis Haßberge – In der Zeit von Dienstag, 14:30 Uhr, bis Mittwoch, 16:00 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter Autoreifen eines Mercedes.
Die Reifen waren im Hof eines Anwesens in der Augsfelder Straße gelagert. Der entstandene Beuteschaden wird auf circa 1.500 Euro geschätzt.
Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Haßfurt unter der Telefonnummer 09521/927-0 entgegen.
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