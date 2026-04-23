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Diebstahl von Autoreifen in Haßfurt

23. April 2026Letztes Update 23. April 2026
Diebstahl von Autoreifen in Haßfurt
Bild von Ajdapereira auf Pixabay
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HASSFURT, Landkreis Haßberge – In der Zeit von Dienstag, 14:30 Uhr, bis Mittwoch, 16:00 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter Autoreifen eines Mercedes.

Die Reifen waren im Hof eines Anwesens in der Augsfelder Straße gelagert. Der entstandene Beuteschaden wird auf circa 1.500 Euro geschätzt.

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Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Haßfurt unter der Telefonnummer 09521/927-0 entgegen.

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