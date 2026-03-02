Auto IU

Diebstahl von Autoreifen in Untereuerheim

2. März 2026Letztes Update 2. März 2026
Diebstahl von Autoreifen in Untereuerheim
GRETTSTADT IM LANDKREIS SCHWEINFURT – Zwischen Donnerstagabend, 18:00 Uhr, und Freitagmorgen, 09:00 Uhr, hat ein bislang unbekannter Täter mehrere Autoreifen vom Hof eines Anwesens in der Brunnenstraße entwendet. Die Beute hat einen Wert von etwa 400 Euro.

Der Diebstahl ereignete sich im Ortsteil Untereuerheim auf einem frei zugänglichen Grundstücksgelände. Die Polizeiinspektion Gerolzhofen hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft nun, wie die Reifen abtransportiert wurden.

Sachdienliche Hinweise von Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Brunnenstraße beobachtet haben, werden unter der Telefonnummer 09382/940-0 entgegengenommen.

Falscher Bankmitarbeiter erbeutet fünfstelligen Betrag in Wiesentheid

2. März 2026
Jazz-Stars gastieren im Kloster Wechterswinkel

2. März 2026
Mann bedroht Einsatzkräfte und wird in Bezirkskrankenhaus untergebracht

2. März 2026
Scheunenbrand in Wildflecken: Kriminalpolizei ermittelt zur Ursache

2. März 2026
