Diebstahl von Autoreifen in Untereuerheim
GRETTSTADT IM LANDKREIS SCHWEINFURT – Zwischen Donnerstagabend, 18:00 Uhr, und Freitagmorgen, 09:00 Uhr, hat ein bislang unbekannter Täter mehrere Autoreifen vom Hof eines Anwesens in der Brunnenstraße entwendet. Die Beute hat einen Wert von etwa 400 Euro.
Der Diebstahl ereignete sich im Ortsteil Untereuerheim auf einem frei zugänglichen Grundstücksgelände. Die Polizeiinspektion Gerolzhofen hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft nun, wie die Reifen abtransportiert wurden.
Sachdienliche Hinweise von Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Brunnenstraße beobachtet haben, werden unter der Telefonnummer 09382/940-0 entgegengenommen.
