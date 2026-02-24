Auto IU

Diebstahl von Baustelle – Täter entwendet mehrere Elektrowerkzeuge – Zeugen gesucht

24. Februar 2026Letztes Update 24. Februar 2026
Symbolfoto: 2fly4
SCHWEINFURT – Unbekannte Täter sind über das vergangene Wochenende in eine Baustelle im Stadtgebiet eingedrungen und haben daraus diverse Elektrowerkzeuge entwendet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung des Diebstahls.

In der Zeit von Freitag, 17:30 Uhr, bis Montag, 08:10 Uhr, verschafften sich die Täter unbefugt Zutritt zum Baustellengelände in der Rüfferstraße. Nach aktuellem Ermittlungsstand wurden verschiedene Werkzeuge gestohlen, deren Gesamtwert sich auf einen niedrigen vierstelligen Betrag beläuft.

Die Beamten der Polizei Schweinfurt suchen nun nach Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Rüfferstraße beobachtet haben. Jeder Hinweis kann dazu beitragen, die Täter zu identifizieren und den Verbleib des Diebesgutes zu klären.

Wenn du sachdienliche Angaben machen kannst, melde dich bitte unter der Telefonnummer 09721/202-0 bei der Polizeiinspektion Schweinfurt. Deine Beobachtungen sind für die weiteren Ermittlungen von großer Bedeutung.

