Diebstahl von E-Scootern – Zeugen gesucht

SCHWEINFURT UND BAD NEUSTADT AN DER SAALE – Am Montag wurden in beiden Städten E-Scooter gestohlen. Während eines der Fahrzeuge wieder aufgefunden wurde, laufen die Ermittlungen weiter. Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Diebstahl vor Seniorenheim in Schweinfurt

Zwischen 13:30 Uhr und 21:30 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter den E-Scooter einer 26-Jährigen vor einem Seniorenheim in der Danzigstraße. Der Roller war mit einem Zahlenschloss an einem Fahrradständer gesichert, welches der Täter zerstörte.

Hinweise nimmt die Polizei Schweinfurt unter Tel. 09721/202-0 entgegen.

E-Scooter am Bahnhof Bad Neustadt gestohlen

Ein weiterer E-Scooter-Diebstahl ereignete sich zwischen 04:40 Uhr und 18:45 Uhr am Bahnhof Bad Neustadt. Der 43-jährige Besitzer hatte sein Fahrzeug ebenfalls an einem Fahrradständer gesichert, doch das Schloss wurde zerstört zurückgelassen.

Der Roller wurde später von einem 28-Jährigen auf einem Feldweg zwischen Bad Neustadt und Brendlorenzen entdeckt und an den Besitzer zurückgegeben.

Hinweise nimmt die Polizei Bad Neustadt unter Tel. 09771/606-0 entgegen.