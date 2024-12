Diebstahl von Fahrzeugteilen

WÜRZBURG/LENGFELD – Auf einem Firmenparkplatz eines Autohauses in der Kitzinger Straße wurden in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag mehrere Fahrzeuge angegangen und verschiedene Fahrzeugteile entwendet.

Am Donnerstagmorgen gegen 08:00 Uhr bemerkte ein Mitarbeiter, dass an fünf Pkw beide Rücklichter und an zwei Fahrzeugen die beiden vorderen Parksensormodule demontiert und entwendet wurden. Es entstand hierbei ein Gesamtschaden von etwa 6.000 Euro. Hinweise auf den oder die Täter liegen bislang nicht vor.

Wer Hinweise zu den Diebstählen geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter Tel. 0931/457-2230 in Verbindung zu setzen.