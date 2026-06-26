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Diebstahl von Oldtimer-Emblem in Schweinfurt

26. Juni 2026Letztes Update 26. Juni 2026
Diebstahl von Oldtimer-Emblem in Schweinfurt
Symbolfoto: 2fly4
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SCHWEINFURT – Die Polizeiinspektion Schweinfurt sucht nach Zeugen eines Diebstahls an einem historischen Fahrzeug in der Deutschhöfer Straße.

Details zum Vorfall

Unbekannte Täter haben das Markenemblem eines VW Karmann Ghia entwendet. Das Fahrzeug war über einen längeren Zeitraum in der Deutschhöfer Straße geparkt. Der Diebstahl ereignete sich im Zeitraum zwischen dem 31. Oktober 2025 und dem 14. Juni 2026.

Zeugenaufruf

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Die Polizeiinspektion Schweinfurt hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des Emblems geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09721/202-0 zu melden.

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