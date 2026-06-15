Diebstahlserie in Würzburg: Mehrere Fahrräder und Motorrad aus Tiefgaragen entwendet
WÜRZBURG (FRAUENLAND) – In der vergangenen Woche kam es in der Franz-Brentano-Straße zu einer Serie von Diebstählen. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich Zutritt zu mehreren Anwesen und entwendete hochwertige Fahrzeuge. Die Polizei sucht Zeugen.
Tathergang und Beute
Im Zeitraum von Dienstag, 09. Juni, bis Samstag, 13. Juni 2026, gelangte ein Unbekannter in verschiedene Häuser der Franz-Brentano-Straße. Der Täter öffnete gewaltsam diverse Kellerabteile und drang zudem in eine Tiefgarage ein. Bei den Diebstählen erbeutete er:
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Sechs Fahrräder, darunter ein hochwertiges E-Bike.
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Ein Motorrad der Marke Yamaha.
Schadenshöhe
Der Gesamtwert der entwendeten Fahrzeuge beläuft sich auf geschätzte 35.000 Euro. Der Täter konnte nach den Einbrüchen unerkannt entkommen.
Zeugenaufruf
Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer im fraglichen Zeitraum in der Franz-Brentano-Straße oder dem näheren Umfeld verdächtige Beobachtungen gemacht hat – insbesondere im Zusammenhang mit dem Abtransport mehrerer Fahrräder oder eines Motorrades – wird gebeten, sich unter der Telefonnummer (0931) 457-2230 zu melden.
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