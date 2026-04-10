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Diebstahlsserie in Solarparks: Unbekannte entwenden Module und Baumaterialien

10. April 2026Letztes Update 10. April 2026
Diebstahlsserie in Solarparks: Unbekannte entwenden Module und Baumaterialien
Foto: Pixabay / andreas160578
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DITTELBRUNN, LKR. SCHWEINFURT – Im Bereich der Heeresstraße sind in der vergangenen Woche drei im Bau befindliche Solarparks ins Visier von Kriminellen geraten. Die Täter entwendeten Solarmodule sowie diverses Material und verursachten einen Schaden im fünfstelligen Bereich.

Der Tatzeitraum lässt sich auf die Tage zwischen Dienstag, dem 31. März, und Dienstag, dem 7. April, eingrenzen. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Unbekannten gewaltsam Zutritt zu den Baustellengeländen. Neben einer größeren Anzahl an Solarmodulen fielen den Tätern auch verschiedene Baumaterialien und Kraftstoff in die Hände.

Ermittlungen wegen schweren Diebstahls

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Die Polizei Schweinfurt hat die Ermittlungen aufgenommen und den Beuteschaden vorläufig auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag beziffert. Aufgrund der Menge und des Gewichts der Beute ist davon auszugehen, dass für den Abtransport der Gegenstände ein größeres Fahrzeug, möglicherweise ein Transporter oder ein Lastwagen, genutzt wurde.

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Zeugenaufruf der Polizei

Die Ermittler bitten die Bevölkerung um Mithilfe und stellen folgende Fragen:

  • Wer hat im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Heeresstraße oder in der Nähe der Solarparks beobachtet?

  • Wer kann Hinweise zum Verbleib der Solarmodule oder der Baustoffe geben?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schweinfurt unter der Telefonnummer 09721/202-0 entgegen.

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