Dienstjubiläen in Bad Kissingen: Sie prägen das Gesicht unseres Landratsamtes Bad Kissingen
BAD KISSINGEN IM LANDKREIS BAD KISSINGEN – In einer feierlichen Stunde hat Landrat Thomas Bold langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landratsamtes für ihr Dienstjubiläum geehrt und verdiente Kollegen in den Ruhestand verabschiedet. Die Ehrungen umfassten Auszeichnungen für 25 sowie 40 Jahre pflichtbewusste Tätigkeit im öffentlichen Dienst.
Der Landrat nutzte die Gelegenheit für einen Rückblick auf die gemeinsamen Jahrzehnte, die von stetigem Wandel und großen Herausforderungen geprägt waren. Er betonte, dass die positive Wahrnehmung der Behörde durch die Bürgerinnen und Bürger das direkte Ergebnis des Engagements jedes Einzelnen sei. Besonders hob er die Anpassungsfähigkeit und die Bereitschaft zur Verantwortungsübernahme hervor, welche die Qualität der Arbeit im Landratsamt maßgeblich bestimmen.
Für Thomas Bold war dieser Termin von besonderer Bedeutung, da es die letzten Ehrungen und Verabschiedungen in seiner laufenden Amtszeit waren. Er bedankte sich persönlich für die langjährige, vertrauensvolle Zusammenarbeit.
Auch die Personalratsvorsitzende würdigte die Leistungen der Geehrten und Verabschiedeten. Sie bezeichnete die Mitarbeitenden als „Entdecker und Gestalter“ in ihren jeweiligen Fachgebieten, die auch in schwierigen Zeiten Standhaftigkeit bewiesen hätten. Der Rückblick auf das Berufsleben solle daher von Stolz auf das Erreichte geprägt sein.
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