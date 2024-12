Dienststellenleiterwechsel bei der Polizei in Ebern

EBERN, LKR. HAßBERGE – Verabschiedung von Detlef Hauck und Einführung von Jochen Belz als neuen Leiter der Polizeiinspektion Ebern

Am Mittwoch, dem 5. Dezember 2024, fand im Rahmen einer feierlichen Zeremonie die Verabschiedung von Detlef Hauck als Leiter der Polizeiinspektion Ebern statt, der seit September 2024 als Dienststellenleiter zur Polizeiinspektion Haßfurt gewechselt ist. Der unterfränkische Polizeipräsident Detlev Tolle leitete die Veranstaltung und begrüßte gleichzeitig den neuen Leiter, Jochen Belz, der die Leitung der Eberner Polizeiinspektion seit dem 1. Dezember 2024 übernommen hat.

Detlef Hauck blickt auf eine lange und vielseitige Karriere innerhalb der Polizei zurück. Der 53-jährige Polizeihauptkommissar begann 1988 seine Ausbildung bei der Polizeiinspektion Haßfurt und sammelte anschließend Erfahrungen in verschiedenen Positionen, unter anderem beim Polizeipräsidium und dem BLKA in München. Besonders bemerkenswert war seine Zeit bei der Hubschrauberstaffel der Bayerischen Polizei, die er bis 2013 aktiv begleitete. Im Jahr 2017 kehrte Hauck zur Polizeiinspektion Haßfurt zurück und führte dort als stellvertretender Dienststellenleiter erfolgreich die Geschäfte, bevor er ab 2018 die Leitung der Polizeiinspektion Ebern übernahm.

In seiner Verabschiedung zeigte sich Hauck dankbar für seine Zeit in Ebern und betonte, dass er in den mehr als fünf Jahren viel gelernt habe, insbesondere durch die Unterstützung seiner Kolleginnen und Kollegen. Er hob ebenfalls die hervorragende Zusammenarbeit mit den anderen Sicherheitsbehörden hervor.

Jochen Belz, der neue Inspektionsleiter, wurde herzlich willkommen geheißen. Der 50-jährige Polizeikommissar kehrt nach mehreren Stationen, unter anderem bei der Polizeiinspektion Haßfurt, der Kriminalpolizei Schweinfurt und der Polizeiinspektion Gerolzhofen, zurück nach Ebern. Belz hat die Qualifikation für die 3. Qualifizierungsebene (3. QE) erreicht und war zuletzt als Leiter des Kommissariats für Wirtschafts- und Vermögensdelikte in Schweinfurt tätig. Er zeigte sich zuversichtlich und dankte für das Vertrauen, das ihm entgegengebracht wurde. Er freue sich auf die Zusammenarbeit mit den neuen Kollegen, um die Sicherheit in der Region zu gewährleisten.

Die feierliche Amtseinführung fand in der Alten Rathaushalle in Ebern statt und wurde durch musikalische Darbietungen des Duos Philipp & Eva Arnold begleitet. Polizeipräsident Tolle betonte in seiner Rede die Bedeutung der Polizeiarbeit vor Ort und die gute Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Behörden. Abschließend hob er hervor, dass die Verbundenheit der Institutionen und Behörden in der Region für die hohe Lebensqualität und Sicherheit in Ebern und Umgebung entscheidend sei.

Zu den Ehrengästen der Veranstaltung gehörten unter anderem die stellvertretende Landrätin des Landkreises Haßberge, Birgit Bayer, sowie der Erste Bürgermeister der Stadt Ebern, Jürgen Hennemann.