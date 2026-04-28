Auto IU

Diesel-Diebstahl misslungen: Unbekannter lässt Ausrüstung am Tatort zurück

28. April 2026Letztes Update 28. April 2026
Diesel-Diebstahl misslungen: Unbekannter lässt Ausrüstung am Tatort zurück
Bild von Willi Heidelbach auf Pixabay
Sparkasse

KNETZGAU, LKR. HAẞBERGE – In der Nacht zum Dienstag hat ein bislang unbekannter Täter versucht, Kraftstoff aus zwei Fahrzeugen auf einem Gartengrundstück im Ortsteil Neumühle zu entwenden. Der Dieb wurde offenbar bei der Tat gestört und flüchtete ohne Beute.

Der Vorfall ereignete sich zwischen 00:30 Uhr und 01:50 Uhr. Der Unbekannte hatte bereits damit begonnen, Dieselkraftstoff aus den abgestellten Fahrzeugen abzuzapfen und in zwei mitgeführte Kanister zu füllen. Vermutlich aufgrund einer Störung brach der Mann sein Vorhaben jedoch hastig ab.

Kulturamt Haßfurt Events - Schlongonges
Kulturamt Haßfurt Events - Dota

Am Tatort ließen die Beamten wichtige Beweismittel sicherstellen: Der Täter ließ nicht nur die bereits befüllten Kanister, sondern auch die verwendete Pumpe sowie seine Handschuhe zurück.

Das könnte Dich auch interessieren:

Neue Keramikpfanne von Jamie Oliver und Tefal setzt Maßstäbe

Der bekannte TV-Koch Jamie Oliver und der Hersteller Tefal präsentieren mit der neuen Smart Cook Edelstahl-Keramikpfanne eine innovative Lösung für die moderne Alltagsküche. Die Pfanne kombiniert eine mineralbasierte Keramik-Antihafttechnologie mit einem nachhaltigen Körper aus zu 90% recyceltem Ede

Abenteuer & Allrad 2026 Bad Kissingen
Mehr

Die Polizeiinspektion Haßfurt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im relevanten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Neumühle beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 09521/927-0 zu melden.

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

28. April 2026Letztes Update 28. April 2026

Mehr

STADTRADELN 2026: Würzburg radelt für die eigene Fitness und den Kampf gegen Lepra

STADTRADELN 2026: Würzburg radelt für die eigene Fitness und den Kampf gegen Lepra

28. April 2026
Veranstaltungskalender Hammelburg: Highlights im Mai 2026

Veranstaltungskalender Hammelburg: Highlights im Mai 2026

28. April 2026
Die Wässernach – ein kleiner Bach mit großen Wundern

Die Wässernach – ein kleiner Bach mit großen Wundern

28. April 2026
Bamberg Baskets feiern Auswärtssieg: Heimrecht in den Playoffs gesichert

Bamberg Baskets feiern Auswärtssieg: Heimrecht in den Playoffs gesichert

28. April 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 21.04.26)