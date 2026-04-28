Diesel-Diebstahl misslungen: Unbekannter lässt Ausrüstung am Tatort zurück
KNETZGAU, LKR. HAẞBERGE – In der Nacht zum Dienstag hat ein bislang unbekannter Täter versucht, Kraftstoff aus zwei Fahrzeugen auf einem Gartengrundstück im Ortsteil Neumühle zu entwenden. Der Dieb wurde offenbar bei der Tat gestört und flüchtete ohne Beute.
Der Vorfall ereignete sich zwischen 00:30 Uhr und 01:50 Uhr. Der Unbekannte hatte bereits damit begonnen, Dieselkraftstoff aus den abgestellten Fahrzeugen abzuzapfen und in zwei mitgeführte Kanister zu füllen. Vermutlich aufgrund einer Störung brach der Mann sein Vorhaben jedoch hastig ab.
Am Tatort ließen die Beamten wichtige Beweismittel sicherstellen: Der Täter ließ nicht nur die bereits befüllten Kanister, sondern auch die verwendete Pumpe sowie seine Handschuhe zurück.
Die Polizeiinspektion Haßfurt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im relevanten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Neumühle beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 09521/927-0 zu melden.
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