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Diesel ist teuer: Kraftstoffdiebstahl auf A7-Parkplatz – Unbekannte entwenden 200 Liter Diesel

20. April 2026Letztes Update 20. April 2026
Diesel ist teuer: Kraftstoffdiebstahl auf A7-Parkplatz – Unbekannte entwenden 200 Liter Diesel
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HAUSEN BEI WÜRZBURG – In der Nacht von Freitag auf Samstag ist es auf dem Autobahnparkplatz „Jobstaler Hof“ zu einem größeren Treibstoffdiebstahl gekommen. Unbekannte Täter zapften rund 200 Liter Diesel aus einem dort abgestellten Lastwagen ab und entkamen unerkannt.

Der Diebstahl ereignete sich im Zeitraum zwischen Freitagabend, 18:30 Uhr, und Samstagmorgen, 06:00 Uhr. Der betroffene Lkw parkte auf dem Rastgelände an der Bundesautobahn A7 in Fahrtrichtung Kassel. Wie die Täter den Tank öffneten und den Kraftstoff abtransportierten, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Verkehrspolizei bittet um Hinweise

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Die Verkehrspolizeiinspektion Schweinfurt-Werneck hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft auf Zeugen, denen im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge auf dem Parkplatz aufgefallen sind. Insbesondere Hinweise auf größere Behältnisse oder Pumpgeräusche könnten für die Beamten relevant sein.

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Kontakt für Zeugen:

Verkehrspolizeiinspektion Schweinfurt-Werneck

Telefon: 09722 9444-0

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