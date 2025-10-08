Auto IU
Dieseldiebe unterwegs – Verkehrspolizei Schweinfurt-Werneck ermittelt und sucht Zeugen
SCHWEINFURT/BAD KISSINGEN – In der Nacht zum Dienstag kam es auf zwei Rastplätzen entlang der Autobahnen A 7 und A 70 zu Kraftstoffdiebstählen an LKW. Die Verkehrspolizei Schweinfurt-Werneck ermittelt und sucht Zeugen zu den Vorfällen. Insgesamt wurden rund 370 Liter Diesel im Wert von fast 575 Euro entwendet.
Details zu den Diebstählen
|Tatort
|Autobahn/Ort
|Tatzeitraum
|Gestohlener Diesel (Menge/Wert)
|Parkplatz Veitsbrunnen
|A 7 / Höhe Schondra (Lkr. Bad Kissingen)
|Dienstag, ca. 02:30 Uhr
|250 Liter (ca. 400 Euro)
|Parkplatz Steinsäcker
|A 70 / Höhe Theres (Lkr. Schweinfurt)
|Montag, 20:00 Uhr, bis Dienstag, 04:00 Uhr
|120 Liter (ca. 175 Euro)
- Parkplatz Veitsbrunnen: Aus einem dänischen LKW wurden etwa 250 Liter Diesel abgezapft. Die Täter entkamen unerkannt. Es wird vermutet, dass sie eine silberfarbene Sattelzugmaschine des Herstellers DAF mit rumänischer Zulassung nutzten.
- Parkplatz Steinsäcker: Hier wurde aus einer Sattelzugmaschine mit italienischer Zulassung illegal Diesel abgezapft.
Zeugenaufruf der Polizei
Die Verkehrspolizei Schweinfurt-Werneck hat die Ermittlungen wegen Kraftstoffdiebstahls aufgenommen und Spuren gesichert.
Zeugen, die im relevanten Zeitraum auf den Parkplätzen Veitsbrunnen (A 7) oder Steinsäcker (A 70) verdächtige Beobachtungen gemacht haben, insbesondere im Zusammenhang mit der beschriebenen Sattelzugmaschine, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09722/9444-0 zu melden.
