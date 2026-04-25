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digiOnko-Präventionsmobil beim Frühjahrsmarkt in Haßfurt

25. April 2026Letztes Update 25. April 2026
digiOnko-Präventionsmobil beim Frühjahrsmarkt in Haßfurt
Das digiOnko Präventionsmobil der Frauenklinik des Uniklinikums Erlangen macht am Sonntag, 26. April, Station beim Frühjahrsmarkt in Haßfurt. - Foto: UKER/Graber
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HASSFURT – Im Rahmen des Haßfurter Frühjahrsmarktes macht das Präventionsmobil der Frauenklinik des Uniklinikums Erlangen am Sonntag, 26. April, ab 13:00 Uhr Station in der Kreisstadt. Wie die Gesundheitsregionplus Landkreis Haßberge mitteilt, bietet das Projekt „digiOnko“ umfassende Informationen zur Frauengesundheit, modernen Krebsprävention und Früherkennung direkt vor Ort.

Besucherinnen und Besucher können sich am Mobil darüber informieren, wie ein gesunder Lebensstil und frühzeitige Diagnostik das individuelle Brustkrebsrisiko senken können. Neben der Beratung stellt das Team ein innovatives Präventionsprogramm vor, bei dem Frauen ihr Gesundheitsverhalten per App erfassen und gezielt optimieren können.

Einblicke in Forschung und moderne Diagnostik

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Das Präventionsmobil fungiert zudem als mobiles Labor und bietet tiefere Einblicke in die aktuelle medizinische Forschung:

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  • Molekulare Tests: Interessierte erhalten Informationen über moderne Testverfahren, die frühe Hinweise auf Krebserkrankungen liefern können.

  • PräDigt-Studie: Das Team informiert über aktuelle Forschungsansätze und die Teilnahme an wissenschaftlichen Studien.

  • Individuelle Vorsorge: Experten erläutern die Bedeutung der Früherkennung für die Heilungschancen.

Unterstützung durch die Region

Das Projekt wird vom Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit, Pflege und Prävention gefördert und von den onkologischen Spitzenzentren in Erlangen, Würzburg und Regensburg unterstützt. Franziska Schmoll, Geschäftsstellenleitung der Gesundheitsregionplus, betont die Bedeutung solcher niederschwelligen Angebote, die Frauen ermutigen sollen, ihre Gesundheit aktiv zu gestalten.

Weitere Informationen zum Projekt und den beteiligten Partnern sind online abrufbar:

www.digionko-bayern.de

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