Digital-Café in Haßfurt: KI-Übersetzungen im Fokus

7. März 2026Letztes Update 7. März 2026
Symbolfoto: 2fly4
HASSFURT IM LANDKREIS HASSBERGE – Am Freitag, den 13. März 2026, findet von 10:00 bis 12:15 Uhr das nächste „Digital-Café – mITeinander digital“ im Café Bistro „Offener Treff“ des Mehrgenerationenhauses statt. Ein freiwillig engagierter Techniklotse stellt dieses Mal das Thema „Übersetzung mit Künstlicher Intelligenz“ vor und erläutert, welche Tools für den Alltag oder den Urlaub nützlich sind und worauf beim Datenschutz zu achten ist.

Das kostenlose Angebot richtet sich an alle Bürgerinnen und Bürger, die Unterstützung im Umgang mit Handy, Laptop und Co. suchen. Neben dem Schwerpunktthema nehmen sich die ehrenamtlichen Helfer Zeit für individuelle technische Anliegen der Besucher und fördern den Austausch untereinander. Da Medienkompetenz eine wichtige Voraussetzung für die soziale Teilhabe im Alter darstellt, bietet das Café eine einfache Möglichkeit, Lösungen für digitale Herausforderungen zu finden.

Eine Anmeldung für die Veranstaltung im Mehrgenerationenhaus am Marktplatz 10 ist nicht erforderlich. Das Projekt wird durch Mittel des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales gefördert. Weitere Informationen findest du unter

www.mgh-hassfurt.de

