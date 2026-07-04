Digital-Café informiert über bargeldloses Bezahlen im Urlaub

A N Z E I G E

HASSFURT IM LANDKREIS HASSBERGE – Das Mehrgenerationenhaus Haßfurt lädt am Freitag, 10. Juli 2026, von 10.00 bis 12.15 Uhr zum „Digital-Café – mITeinander digital“ in das Café Bistro „Offener Treff“ am Marktplatz 10 ein. Das Angebot richtet sich an alle Bürgerinnen und Bürger, die sich mit digitalen Medien wie Handy, Laptop und Co. vertraut machen möchten.

Das Team der freiwillig Engagierten des Mehrgenerationenhauses unterstützt die Besucherinnen und Besucher bei digitalen und technischen Fragen und erarbeitet gemeinsam mit ihnen einfache und verständliche Lösungen. Auch der gegenseitige Austausch und die Unterstützung untereinander stehen im Mittelpunkt des Angebots.

A N Z E I G E N

Beim nächsten Digital-Café sind Auszubildende der Sparkasse Schweinfurt-Haßberge zu Gast. Sie informieren zum Thema „Bargeld los im Urlaub“. Dabei geht es unter anderem um Fremdwährungen, das Geldabheben im Ausland, den Einsatz von Karten im Ausland sowie das richtige Verhalten bei einem Kartenverlust.

Das könnte Dich auch interessieren: Aufgeklärt: Myrrhe ist der Tausendsassa bei Magen- und Darmbeschwerden und hat auch eine "opiate" Komponente

A N Z E I G E

Technik- und Medienkompetenzen sind für ältere Menschen ein wichtiger Schlüssel zur sozialen Teilhabe und erleichtern den Zugang zu einer wachsenden Zahl digitaler Angebote. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, die Teilnahme ist kostenlos. Das Projekt wird aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales gefördert.