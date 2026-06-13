Digital-Offensive im Verkehr: Smartphone-Führerschein und Ticket-freies Parken beschlossen
BERLIN / DEUTSCHLAND – Die Bundesregierung macht Ernst beim Bürokratieabbau im Straßenverkehr. Neben der großen Reform der Fahrschulausbildung hat das Bundeskabinett ein weiteres Digitalisierungspaket auf den Weg gebracht. Die Pläne versprechen spürbare Erleichterungen im Alltag: Der Führerschein wandert als App aufs Smartphone, das Parken in den Innenstädten wird digitalisiert und dem illegalen Punktehandel in Flensburg wird ein Riegel vorgeschoben.
Das erklärte Ziel der Bundesregierung ist es, durch die Modernisierung der Verwaltung Bürger, Kommunen und die Wirtschaft massiv von bürokratischem Ballast zu entlasten.
Der digitale Führerschein kommt aufs Smartphone
Was in einigen europäischen Nachbarländern bereits Realität ist, soll nun auch in Deutschland zügig umgesetzt werden. Die Bundesregierung hat die rechtlichen Grundlagen für die Digitalisierung von Fahrzeugdokumenten geschaffen.
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Verfügbarkeit: Der nationale digitale Führerschein soll nach Plänen des Bundesverkehrsministeriums bis Ende 2026 an den Start gehen.
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Nutzen: Die digitale Variante auf dem Mobiltelefon soll vor allem die Nutzung moderner Mobilitätsdienste – wie die schnelle Verifizierung bei Carsharing-Anbietern oder Mietwagenfirmen – erheblich vereinfachen.
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Gültigkeit: Der digitale Nachweis versteht sich als komfortable Ergänzung. Der klassische Kartenführerschein behält uneingeschränkt seine Gültigkeit und wird nicht abgeschafft.
Smarte Parkraumbewirtschaftung: Das Ende des Parkscheins
Auch an den Parkscheinautomaten in den Kommunen steht ein Generationenwechsel an. Das Parkplatzmanagement soll komplett digitalisiert werden, was den Städten und Gemeinden deutlich mehr Flexibilität und datenbasierte Steuerungsmöglichkeiten (z. B. über Auslastung und Parkdauer) gibt.
Für Autofahrer bedeutet die Umstellung konkret:
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Kein Ticketziehen mehr: Moderne Systeme wie automatische Kennzeichenscanner können die Parkzeit bei der Ein- und Ausfahrt selbstständig erfassen.
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Bequemes Bezahlen: Der Gang zum Kassenautomaten oder das Suchen nach Kleingeld entfällt. Die Abrechnung erfolgt kontaktlos per Smartphone-App oder über das Scannen eines QR-Codes.
Riegel vor den Punktehandel: Bis zu 30.000 Euro Bußgeld
Um die Sicherheit auf Deutschlands Straßen zu erhöhen, geht die Bundesregierung zudem rigoros gegen ein bekanntes Schlupfloch im Bußgeldkatalog vor: Der sogenannte Handel mit Punkten in Flensburg wird gesetzlich verboten.
Bislang gab es rechtliche Grauzonen, in denen Autofahrer gegen Bezahlung die Punkte von Verkehrssündern auf das eigene Konto übernahmen. Wer künftig dabei erwischt wird, Punkte zu kaufen oder zu verkaufen, muss mit einer drastischen Geldstrafe rechnen – das Kabinett hat hierfür einen Bußgeldrahmen von bis zu 30.000 Euro festgesetzt.
Beim sogenannten Punktehandel (oder der Punkteübernahme) versuchen Autofahrer, die von einem Fahrverbot oder dem Entzug des Führerscheins bedroht sind, drohende Punkte im Fahreignungsregister in Flensburg auf eine andere Person zu übertragen.
Das Prinzip der „Selbstbezichtigung“
Das gesamte Geschäftsmodell basiert auf dem deutschen Bußgeldrecht und einer juristischen Besonderheit, der Selbstbezichtigung. Das Verfahren läuft in der Regel wie folgt ab:
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Der Verstoß: Ein Autofahrer wird beispielsweise geblitzt oder begeht einen anderen Verstoß, der Punkte nach sich zieht. Die Bußgeldstelle schickt daraufhin einen Anhörungsbogen an den Fahrzeughalter.
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Die Vermittlung: Der betroffene Fahrer wendet sich (meist über Online-Plattformen oder spezielle Agenturen) an einen Punktehändler. Dieser sucht in einer Kartei nach einem passenden Strohmann – also einer Person, die dem echten Fahrer idealerweise in Alter und Geschlecht ähnelt und deren eigenes Punktekonto noch leer ist.
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Die Übernahme: Der Strohmann trägt nun seine eigenen Daten in den Anhörungsbogen ein und gibt gegenüber der Behörde fälschlicherweise an, selbst gefahren zu sein.
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Der Abschluss: Da der Strohmann die Tat freiwillig zugibt, erlässt die Bußgeldstelle den Bescheid gegen ihn. Er zahlt das Bußgeld, erhält die Punkte und tritt gegebenenfalls ein Fahrverbot an. Im Gegenzug erhält er vom tatsächlichen Verkehrssünder eine finanzielle Entschädigung (oft zwischen 100 und 1.000 Euro pro Punkt).
Wichtiger Unterschied: Bereits bestehende, fest im Register eingetragene Punkte lassen sich auf diese Weise nicht nachträglich verkaufen oder löschen. Das Verfahren funktioniert nur präventiv bei einem laufenden Bußgeldverfahren.
Die rechtliche Grauzone und Risiken
Lange Zeit bewegte sich dieses Vorgehen in einer juristischen Grauzone. Wenn der tatsächliche Fahrer im Anhörungsbogen eine andere, existierende Person beschuldigt, ist das eine Straftat („Falsche Verdächtigung“ nach § 164 StGB). Wenn sich der Strohmann jedoch selbst fälschlicherweise bezichtigt, griff diese Strafvorschrift bislang meist nicht, da es sich beim zugrundeliegenden Verkehrsverstoß in der Regel nur um eine Ordnungswidrigkeit und keine Straftat handelt.
Die Behörden und der Gesetzgeber gehen jedoch zunehmend restriktiver dagegen vor:
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Verschärfte Kontrollen: Bußgeldstellen gleichen die Blitzerfotos mittels moderner Software immer genauer mit dem Passregister des Strohmanns ab. Weichen Alter, Geschlecht oder Merkmale ab, fliegt der Schwindel auf.
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Geplante Gesetzesänderungen: Es gibt seit Längerem politische Initiativen und Gesetzesentwürfe, den Punktehandel explizit unter Strafe zu stellen bzw. als schwere Ordnungswidrigkeit mit Bußgeldern von bis zu 30.000 Euro zu sanktionieren, um gewerblichen Agenturen die Grundlage zu entziehen.
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Strafrechtliche Risiken: Fliegt der Betrug auf, drohen beiden Parteien Verfahren wegen versuchter Täuschung oder Betrugs. Zudem kann die Führerscheinstelle die charakterliche Eignung des echten Fahrers anzweifeln und eine MPU (Medizinisch-Psychologische Untersuchung) anordnen.
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