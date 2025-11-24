Auto IU

Digitale Aktionswoche für mehr Teilhabe am Arbeitsleben

24. November 2025Letztes Update 24. November 2025
Foto: 2fly4
Sparkasse

SCHWEINFURT – Unter der Überschrift „Inklusion trifft Arbeitsmarkt“ startet die Bundesagentur für Arbeit eine bundesweite Online-Veranstaltungsreihe. Ziel ist es, Barrieren abzubauen und neue Verbindungen zwischen Arbeitgebenden und Bewerbern mit Behinderungen zu schaffen.

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe stellen vier bundesweit tätige Unternehmen ihre Ausbildungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten für Menschen mit Behinderungen vor.

Die Teilnahme an den Online-Veranstaltungen ist kostenlos und eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Alle Informationen zu den Veranstaltungen, den teilnehmenden Arbeitgebern sowie die Anmeldemöglichkeiten sind auf der Webseite der Agentur für Arbeit verfügbar:

https://newsallianz.de/redirect?url=https%3A%2F%2Fwww.arbeitsagentur.de%2Fk%2Fdigitale-aktionswoche-teilhabe

Julia Sibert, die zuständige Bereichsleitung, betont: „Menschen mit Behinderungen sind aus unserer Arbeitswelt nicht wegzudenken und gerade in Zeiten des Fachkräftemangels wichtige und wertvolle Mitarbeitende für Unternehmen. Sie sind häufig sehr gut qualifiziert und verfügen nicht selten über langjährige Berufserfahrung.“

Die Vermittlungsfachkräfte der Agentur für Arbeit bieten interessierten Unternehmen umfassende individuelle Beratung und unterstützen beispielsweise bei der Klärung der Finanzierung nötiger Arbeitsplatzausstattungen.

Unternehmen können unter folgendem Link Kontakt aufnehmen:

https://newsallianz.de/redirect?url=https%3A%2F%2Fweb.arbeitsagentur.de%2Fportal%2Fkontakt%2Fde%2Funternehmen%2Funternehmensanfrage

