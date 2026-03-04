Digitale Medien im Familienalltag – ElternRATsch in der Saaletal-Schule
BAD KISSINGEN – Am Mittwoch, den 11. März, lädt das „Netzwerk Frühe Kindheit“ gemeinsam mit der Caritas-Erziehungsberatung zum nächsten ElternRATsch in die Saaletal-Schule ein. Unter dem Titel „Ich schau doch nur kurz“ stehen ab 09:30 Uhr der Umgang mit digitalen Medien und die damit verbundenen Herausforderungen im Familienleben im Fokus.
Die Referentin Nicole Kleinhenz, Diplom-Montessori-Pädagogin und Kompetenz Coach®, wird wertvolle Impulse geben und den Austausch unter den Eltern moderieren. Der ElternRATsch bietet Vätern und Müttern eine Plattform, um über alltägliche Erziehungsthemen zu sprechen und fachlichen Rat einzuholen. Die Veranstaltung findet in der Peter-Heil-Straße 38 statt und richtet sich an alle Eltern aus dem gesamten Landkreis.
Zur besseren Planung bittet die Schule um eine formlose Anmeldung. Du kannst dich entweder per E-Mail unter angelika.metz@saaletal-schule.de oder telefonisch unter der Nummer 0151 70071670 anmelden. Nutze die Gelegenheit, dich in entspannter Atmosphäre mit anderen Eltern und Experten über dieses aktuelle Thema auszutauschen.
