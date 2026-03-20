Digitaler Fortschritt: Feuerwehr Werneck setzt auf IT-Eigenentwicklung
WERNECK IM LANDKREIS SCHWEINFURT – Die Freiwillige Feuerwehr Werneck hat in einem wegweisenden Projekt ihre Verwaltung und Infrastruktur digitalisiert. Innerhalb kürzester Zeit entwickelte ein intern Spezialistenteam eine maßgeschneiderte Softwarelösung und modernisierte den Zugang zum Gerätehaus, wodurch die Wehr eine Vorreiterrolle in der Region einnimmt.
Das Kernstück der Modernisierung bildet eine in Eigenregie erstellte Mitgliederverwaltungssoftware. Statt auf kostspielige Standardprodukte zurückzugreifen, bildete die Wehr ihre spezifischen Anforderungen direkt digital ab. Das System automatisiert nun zeitintensive bürokratische Prozesse: Von der Dokumentation medizinischer Untersuchungen für Atemschutzgeräteträger über die Überwachung von LKW-Führerscheinfristen bis hin zur Anwesenheitserfassung bei Übungen. Diese proaktive Verwaltung sichert die rechtssichere Dokumentation und hält den Einsatzkräften den Rücken für ihre eigentlichen Aufgaben frei.
Die Neuerungen und Vorteile im Überblick:
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Elektronisches Schließsystem: Ein Transpondersystem ersetzt den klassischen Schlüssel. Dies ermöglicht eine flexible und sichere Verwaltung von Zutrittsberechtigungen, etwa für Handwerker oder Gäste, und ist kompatibel zu anderen Gebäuden der Marktgemeinde.
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Effizienzsteigerung: Durch die Reduzierung des administrativen Aufwands kann mehr Zeit in die Ausbildung und Einsatzbereitschaft investiert werden.
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Förderung und Finanzierung: Realisiert wurde das Projekt durch Mittel der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt (DSEE) sowie Eigenmittel des Feuerwehrvereins.
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Kompetenz im Ehrenamt: Bürgermeister Sebastian Hauck lobte die enorme Eigeninitiative und fachliche Expertise der Feuerwehrleute, die als Vorbild für modernes Ehrenamt fungiert.
Das Projekt unterstreicht, wie Digitalisierung und traditionelle Gefahrenabwehr erfolgreich verknüpft werden können. Für die Bürger von Werneck bedeutet dies eine noch schlagkräftigere Feuerwehr, die durch moderne Strukturen ihre Einsatzfähigkeit langfristig sichert.
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