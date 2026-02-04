Digitaler Stammtisch zum Thema „Recherche & Fake News“
HASSFURT – Am Mittwoch, den 11. Februar 2026, findet im Stadtlabor ein digitaler Stammtisch statt, der sich dem hochaktuellen Thema „Recherche & Fake News“ widmet. Von 09:45 bis 11:15 Uhr erfährst du in Kooperation mit dem Mehrgenerationenhaus und Smart Green City Haßfurt, wie du Informationen im Netz auf ihre Richtigkeit prüfst und Manipulationen erkennst.
In einer Zeit, in der Fakten und Fälschungen im Internet oft schwer zu unterscheiden sind, bietet dir diese Veranstaltung praktische Hilfestellung beim Umgang mit Texten, Bildern und Videos. Der Vormittag beginnt mit einem gemeinsamen Online-Vortrag und geht anschließend in einen lockeren Austausch bei Kaffee und Snacks über, bei dem du dich mit Experten und Gleichgesinnten austauschen kannst.
Eingeladen sind Interessierte aller Generationen; die Teilnahme ist für dich kostenlos und erfordert keine vorherige Anmeldung. Falls du vorab noch Fragen hast, kannst du dich telefonisch unter 09521/952825-0 oder per E-Mail an das Mehrgenerationenhaus Haßfurt wenden.
