Digitaler Vortragsabend: Die Asiatische Tigermücke und das Bayerische Stechmücken-Monitoring
HASSBERGE – Das Gesundheitsamt Haßberge lädt alle Bürgerinnen und Bürger zu einer kostenlosen Online-Veranstaltung über die invasive Asiatische Tigermücke ein. Ziel der Veranstaltung ist, die Bevölkerung für die Erkennung der Mücke zu sensibilisieren und über Maßnahmen zur Eindämmung aufzuklären. Die Tigermücke gilt als lästiges, tagaktives Insekt und potenzieller Vektor für Krankheiten.
Der Online-Vortrag findet am Mittwoch, den 15. Oktober, von 18:00 bis 19:00 Uhr statt.
Schwerpunkte des Vortrags
Die Referentinnen Dr. Verena Mauch und Sara Vogt vom Bayerischen Stechmücken-Monitoring (LGL) werden auf folgende Punkte eingehen:
- Informationen zur Asiatischen Tigermücke: Erkennungsmerkmale, Verbreitung und Eigenschaften als Lästling und Vektor (Überträger von Krankheiten).
- Brutstätten der Mückenart.
- Möglichkeiten der Mithilfe: Hinweise zur Vermeidung von Brutstätten sowie das Einschicken von verdächtigen Mücken zur Bestimmung.
- Informationen zum Bayerischen Stechmücken-Monitoring.
Warum ist die Veranstaltung wichtig?
Die Asiatische Tigermücke ist eine tagaktive, aggressive Stechmücke. Das Gesundheitsamt möchte die Bevölkerung frühzeitig informieren, um das Auftreten dieser invasiven Art im Landkreis schnell zu erkennen und durch die Beseitigung von Brutstätten die Entstehung von Populationen zu verhindern.
Anmeldung und Teilnahme
Die Teilnahme an der Online-Veranstaltung ist kostenlos. Benötigt werden lediglich ein Computer, Tablet oder Smartphone und eine Internetverbindung.
- Anmeldung: Aus organisatorischen Gründen wird um eine vorherige Anmeldung per E-Mail an gesundheitsregion@hassberge.de bis zum 12. Oktober gebeten. Die Einwahldaten werden am Morgen des Veranstaltungstages verschickt.
- Kontakt für Fragen: Benjamin Herrmann, Geschäftsstellenleiter der Gesundheitsregionplus, steht telefonisch unter 09521/27490 oder per E-Mail an gesundheitsregion@hassberge.de zur Verfügung.
