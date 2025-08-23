Digitales Wissen für Ältere: Der Digitale Engel kommt nach Haßfurt
HASSFURT – Das mobile Ratgeberteam „Digitaler Engel“ von Deutschland sicher im Netz e.V. macht am Dienstag, 2. September 2025, in Haßfurt Station. Von 10:00 bis 12:00 Uhr werden auf dem Marktplatz kostenlos Fragen rund um Online-Anwendungen und neue Medien beantwortet. Die Aktion, eine Kooperation mit dem Mehrgenerationenhaus Haßfurt (MGH) und Smart Green City Haßfurt, richtet sich speziell an ältere Bürgerinnen und Bürger, um ihnen mehr Sicherheit und Selbstvertrauen im Internet zu vermitteln.
Das Projekt wurde ins Leben gerufen, um Menschen bei der sicheren Nutzung digitaler Hilfsmittel zu unterstützen, die den Alltag erleichtern können. Viele Seniorinnen und Senioren fühlen sich im Umgang mit dem Internet unsicher und haben Fragen zu Themen wie Online-Shopping, Messengerdiensten oder dem Smart Home. Der „Digitale Engel“ bietet hier persönliche Beratung.
Hannah Baunacher, Projektmitarbeiterin der Zukunftswerkstatt Digitalisierung im MGH, betont: „Besonders Seniorinnen und Senioren profitieren davon, wenn sie neue digitale Möglichkeiten kennenlernen und so ihren Alltag einfacher gestalten können.“ Auch Katharina Kunze, Projektleiterin vom Digitalen Engel, erklärt, dass die Digitalisierung gerade für ältere Menschen in ländlichen Regionen zahlreiche Chancen biete. Das bundesweite Programm wird vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert.
Weitere Informationen zur Aktion in Haßfurt sind unter www.digitaler-engel.org oder im Mehrgenerationenhaus Haßfurt unter der Telefonnummer 09521/952825-0 erhältlich.
