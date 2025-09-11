Dion Berisha verstärkt Offensive der Würzburger Kickers
WÜRZBURG – Die Würzburger Kickers haben den 22-jährigen Offensivspieler Dion Berisha verpflichtet. Der gebürtige Lyoner bringt trotz seines jungen Alters bereits wertvolle Erfahrungen aus verschiedenen Stationen im deutschen Profifußball mit, darunter Einsätze in der 3. Liga und der Regionalliga.
Seine fußballerische Ausbildung begann für Berisha bei Schwaben Augsburg, ehe er in die Jugend des FC Augsburg wechselte. 2023 zog es ihn zum FC Bayern München II. Nach einer Saison in der Regionalliga schloss er sich 2024 Rot-Weiss Essen in der 3. Liga an. In der Rückrunde der vergangenen Spielzeit sammelte er zudem weitere Spielpraxis beim Regionalligisten SGV Freiberg. Parallel dazu kam er zu mehreren Einsätzen für die kosovarische U21-Nationalmannschaft.
„Ich freue mich sehr über die Möglichkeit, künftig das Trikot der Kickers tragen zu dürfen. Die Herausforderung reizt mich – gemeinsam wollen wir die nächsten Schritte gehen“, erklärt Dion Berisha zu seinem Wechsel. Sportdirektor Sebastian Neumann zeigt sich ebenfalls überzeugt von dem Neuzugang: „Mit Dion gewinnen wir einen jungen, flexiblen Offensivspieler, der mit seiner Vielseitigkeit – sowohl auf dem Flügel als auch im Zentrum – optimal in unser Spielsystem passt.“
