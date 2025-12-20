DIP-Punk-Festival Mühlhausen spendet 4.000 € an die Tafel Schweinfurt
MÜHLHAUSEN / SCHWEINFURT – Das DIP-Festival in Mühlhausen bei Werneck setzt nicht nur musikalische Zeichen, sondern engagiert sich auch nachhaltig im sozialen Bereich. Nach der erfolgreichen dritten Auflage des Punk-Festivals im September 2025 überreichte das Organisationsteam nun eine Spende in Höhe von 4.000 Euro an die Tafel Schweinfurt. Mit diesem Erlös unterstützt das Festival die ehrenamtliche Arbeit der Tafel, die Lebensmittel rettet und an von Armut betroffene Menschen in der Region verteilt.
Sebastian Neubert vom Orga-Team betonte bei der Übergabe, dass es dem Festival neben dem klaren Statement gegen rechts ein besonderes Anliegen sei, caritative Einrichtungen in der näheren Umgebung zu fördern. Dank der Unterstützung zahlreicher Sponsoren und Helfer konnte diese Summe erwirtschaftet werden, um die wertvolle soziale Arbeit der Institutionen zu würdigen. Das Festival selbst lockte im September bei idealem Wetter an zwei Tagen insgesamt rund 1.000 Besucher an und hat sich fest im regionalen Veranstaltungskalender etabliert.
Ernst Gehling, Vorsitzender der Tafel Schweinfurt, empfing die Delegation des Festivals und zeigte sich beeindruckt vom tiefen Interesse und der sozialen Verwurzelung der jungen Organisatoren. In einem ausführlichen Austausch stellten die Initiatoren zahlreiche Fragen zur täglichen Arbeit der Tafel, was Gehling als Beleg für den besonderen Geist des Festivals – Zusammenhalt und gegenseitige Unterstützung – wertete. Er bedankte sich herzlich für die großzügige Zuwendung, die auch für die vielen ehrenamtlichen Helfer der Tafel ein wichtiges Signal der Wertschätzung darstellt.
