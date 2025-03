Dittelbrunn: Pfarrer Stefan Mollner gestorben

DITTELBRUNN – Pfarrer Stefan Mollner im Alter von 53 Jahren verstorben

Am Donnerstag, den 13. März, ist Pfarrer Stefan Mollner im Alter von 53 Jahren verstorben. Er war zuletzt Leiter der Pfarreiengemeinschaft Marienbachtal Hambach im Pastoralen Raum Schweinfurt Nord-West.

Mollner wurde in Schweinfurt geboren und stammte aus Oberwerrn. Sein Theologiestudium absolvierte er in Würzburg und München. Am 25. Januar 1997 wurde er von Bischof Paul-Werner Scheele in Würzburg zum Priester geweiht.

Seine erste Kaplansstelle führte ihn nach Sulzbach am Main mit Dornau. Von 1997 bis 1999 war er als Kaplan in Traustadt mit Kleinrheinfeld, Donnersdorf mit Falkenstein und Pusselsheim tätig. Anschließend wechselte er nach Lohr-Sankt Michael und Rodenbach.

Im Jahr 2000 wurde Mollner zum Pfarrer von Eußenheim, Bühler und Aschfeld ernannt. Zwei Jahre später übernahm er auch die Pfarrei Hundsbach. 2002 errichtete Bischof Scheele die Pfarreiengemeinschaft Bachgrund, deren Leitung Mollner übernahm.

Seit 2014 war er als koordinierender Pfarrer tätig und leitete seit März 2023 die Pfarreiengemeinschaft Marienbachtal Hambach, zu der Hambach, Dittelbrunn, Pfändhausen und Holzhausen gehören.

Ort und Termin für das Requiem sowie die Beisetzung werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.