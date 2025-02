DJK-Jungs gewinnen Bronzemedaille bei den Crosslauf-Meisterschaften in Ruhstorf a.d. Rott

RUHSTORF A.D. ROTT – Bei den Bayerischen Crosslauf-Meisterschaften gewannen die Jungen der DJK Schweinfurt in der Mannschaftswertung der Altersklasse U16 überraschend die Bronzemedaille. Bereits am Vortag hatten sie einen gemeinsamen Ausflug nach Passau unternommen, umso größer war die Freude bei der Siegerehrung.

Schnellster DJK-Läufer auf der rund 2,5 km langen Strecke war Simon Baunach mit einer Zeit von 9:15 Minuten. Damit belegte er in der Altersklasse M14 Rang 9 – in der M15 wäre er sogar noch weiter vorne gelandet. Lars Müller erreichte mit 10:34 Minuten einen respektablen 11. Platz in der M15. Kilian Kemper und Jan Müller liefen in der M14 auf die Plätze 15 und 16 mit Zeiten von 11:05 Minuten und 12:24 Minuten.

Eine starke Leistung zeigte auch Hanna Hümmer, die in der Altersklasse W15 mit 9:55 Minuten einen hervorragenden 6. Platz erreichte und damit das erfolgreiche Wochenende für die DJK Schweinfurt abrundete.

Erfolgreiche Mehrkämpferinnen in Fürth

Währenddessen starteten drei Athletinnen des FC 05 Schweinfurt bei den Bayerischen Hallen-Mehrkampfmeisterschaften in FÜRTH. Greta Henninger belegte in der Altersklasse W14 einen starken 6. Platz im Vierkampf mit insgesamt 1.828 Punkten. Besonders überzeugte sie im 800-Meter-Lauf, wo sie mit 2:37,89 Minuten die Bestzeit lief, und im 60-Meter-Hürdensprint mit einer neuen persönlichen Bestleistung von 10,09 Sekunden.

Amelie Hümmer und Jule Hirschmann absolvierten einen ausgeglichenen Fünfkampf in der Altersklasse U18 und belegten die Plätze 16 und 17.