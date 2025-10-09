DJK Weisbach/Rhön unterstützt Werkstatt Hohenroth
WEISBACH/RHÖN – Die DJK Weisbach/Rhön hat das diesjährige Weisbacher Oktoberfest, das seit 1983 jährlich Tausende in den beschaulichen Ort lockt, zum Anlass für eine Spende genommen. Anstelle von Festgeschenken für die Teilnehmer des großen Festumzugs spendete der Verein 500 Euro an die Werkstatt für behinderte Menschen Hohenroth, die zur Lebenshilfe Schweinfurt gehört. Am Dienstag übergaben der 1. und 2. Vorstand der DJK, Christoph Kamm und Lukas Menninger, den Symbolscheck an Werkstattleiter Andreas Witke und den Werkstattratsvorsitzenden Andreas Knobling.
Die DJK-Vorstände Kamm und Menninger begründeten die Wahl des Spendenempfängers damit, dass das Geld in der Region zum Einsatz kommen soll. Werkstattleiter Witke bedankte sich und erklärte, dass die Zuwendung Projekten zugutekommen werde, die nicht über die regulären Haushaltsmittel finanziert werden könnten. Die beiden DJK-Vertreter erhielten anschließend eine Führung durch die Werkstatt Hohenroth.
Die Werkstatt Hohenroth
Die Werkstatt Hohenroth ist eine von sechs Werkstätten der Lebenshilfe Schweinfurt und beschäftigt rund 185 Menschen mit Behinderung, die von knapp 50 Personalangestellten unterstützt werden.
Die 1973 gegründete und nach ISO 9001 zertifizierte Einrichtung bietet ein breites Spektrum an Dienstleistungen und Produktionen an:
- Metall- und Holzverarbeitung
- Lohnfertigung, Eigenfertigung, Montage und Verpackung
- Eine Grüne Gruppe für den Garten- und Landschaftsbau
Zu den Kunden der Werkstatt zählen industrielle Auftraggeber, Handwerksbetriebe, Kommunen und Privathaushalte. Die Einrichtung versteht sich als modernes Sozialunternehmen, das seinen Mitarbeitern hilft, ihren Platz im Arbeitsleben zu finden.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!