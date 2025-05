DLRG Schonungen bei den Deutschen Rettungsschwimmmeisterschaften

BITTERFELD-WOLFEN / SCHONUNGEN, LKR. SCHWEINFURT – Drei Athleten des DLRG-Ortsverbands Schonungen, Erwin Reuter, Nick Gemeinhardt und Philipp Fleischmann, nahmen an der Deutschen Rettungsschwimmmeisterschaft in Bitterfeld-Wolfen teil und zeigten beeindruckende Leistungen.

Nach intensiver Vorbereitung konnte Erwin Reuter gleich in der ersten Disziplin, dem 50-Meter-Kombinationsschwimmen, mit einer neuen persönlichen Bestzeit überzeugen. Er bestätigte seine starke Form auch in den weiteren Wettkämpfen und verteidigte erfolgreich seine Bronzemedaille vom Vorjahr, was ihm den dritten Platz bei der Deutschen Meisterschaft sicherte.

Auch Nick Gemeinhardt und Philipp Fleischmann profitierten von ihrem intensiven Training und erreichten persönliche Bestzeiten. In einem stark besetzten Teilnehmerfeld belegte Gemeinhardt den 11. Platz, während Fleischmann mit einem hervorragenden 9. Platz abschloss.

Teammanagerin Carolin Reuter zeigte sich hochzufrieden mit dem Abschneiden ihrer Schützlinge und lobte sie als großartiges Aushängeschild der DLRG Schonungen. Das nächste Ziel der Athleten sind die Bayerischen Meisterschaften im Juli in Kronach, wo sie ihre Titel verteidigen wollen.