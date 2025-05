DLV-Bestennadel für Magdalena Vogel

SCHWEINFURT – Magdalena Vogel vom FC 05 Schweinfurt wurde vom Deutschen Leichtathletikverband mit der Bestennadel in Bronze ausgezeichnet.

Die Auszeichnung ehrt junge Sportler der Altersklasse U16, die innerhalb eines Kalenderjahres in einer Disziplin zu den Top 30 in Deutschland gehören. Magdalena Vogel konnte sich im Jahr 2024 gleich dreimal in dieser Elitegruppe platzieren. In der höheren Altersklasse W14 belegte die damals 13-Jährige im Kugelstoßen den 8. Platz, im Blockmehrkampf Wurf den 10. Platz und im Diskuswurf den 22. Platz.

Im Rahmen der Unterfränkischen Blockmehrkampfmeisterschaften in Schweinfurt überreichte Detlef Müller, Vorsitzender des Leichtathletikkreises Schweinfurt-Haßberge, die Bestennadel an Magdalena.

Die talentierte Leichtathletin aus Geldersheim besucht seit August letzten Jahres das Sportinternat des Pierre-de-Coubertin-Gymnasiums in Erfurt und trainiert täglich am Bundesstützpunkt Leichtathletik Wurf/Stoß des Deutschen Olympischen Sportbundes. Detlef Müller zeigte sich erfreut darüber, dass mit Magdalena bald ein Talent aus seinem Kreisverband national vertreten sein wird, da sie sich bereits für die deutschen Jugendmeisterschaften 2025 im Kugelstoß und Diskuswurf qualifiziert hat. Er gratulierte ihr zu ihren herausragenden Leistungen und wünschte ihr für die Zukunft alles Gute und eine stetige Weiterentwicklung. In der aktuellen Saison gehört Magdalena in vier Disziplinen zu den Top 15 ihrer Altersklasse in Deutschland.