Dominik Meisel verlängert Vertrag bei den Würzburger Kickers – Identifikationsfigur bleibt an Bord

WÜRZBURG – Die Würzburger Kickers setzen auf Kontinuität: Mittelfeldspieler Dominik Meisel hat seinen Vertrag beim FWK verlängert und geht damit in seine achte Saison im Profi-Kader am Dallenberg. Der 25-jährige gebürtige Kulmbacher ist somit neben Daniel Hägele der dienstälteste Spieler im Kader.

Meisel, der 2017 aus der Jugend des 1. FC Nürnberg zu den Kickers in die U23 wechselte, entwickelte sich über die Jahre zu einem zentralen Leistungsträger. Insgesamt lief er 217-mal für Liga- und Pokalspiele im Kickers-Trikot auf. In der vergangenen Saison absolvierte er 30 Ligaspiele. Seine Vielseitigkeit im zentralen Mittelfeld sowie seine Führungsqualitäten machen ihn zu einer wertvollen Stütze in der Mannschaft.

Dominik Meisel zur Vertragsverlängerung: „Ich fühle mich in Würzburg sehr wohl und bin dankbar für das Vertrauen des Vereins. Ich möchte gemeinsam mit dem Verein und der Mannschaft die Entwicklung in den nächsten Jahren vorantreiben.“

Sportdirektor Sebastian Neumann zeigt sich ebenfalls erfreut über die Verlängerung: „Dominik ist ein sehr wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft. Seine Erfahrung und seine Leidenschaft für die Kickers sind enorm wichtig. Er ist nicht nur auf dem Platz, sondern auch abseits davon ein Vorbild für unsere jüngeren Spieler.“