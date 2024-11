Doppel-Silber: Helena Rostiahai beeindruckt bei Karate-Cup in Bochum

SCHWEINFURT/BOCHUM – Die 18-jährige Helena Rostiahai von der Karate-Abteilung der TG Schweinfurt beeindruckte am 16. November 2024 beim internationalen Budokan-Karate-Cup in der Bochumer Rundsporthalle. Im stark besetzten Teilnehmerfeld erreichte sie sowohl in der Einzeldisziplin (-68 kg) als auch in der offenen Klasse der Aktiven das Finale.

Dort unterlag sie zwar den früheren deutschen Meisterinnen Douaa Rabhi (Bochum) und Alina Preisel (Bremerhaven), konnte sich jedoch über zwei hart erkämpfte Silbermedaillen freuen.

Auch ihre Schwester Hanna Rostiahai zeigte eine starke Leistung und sicherte sich mit Bronze im Einzel eine weitere Medaille für die TG Schweinfurt. Das Nachwuchstalent Daniel Eckerdt (U14) kämpfte tapfer, musste jedoch knappe Niederlagen gegen den Niederländer Dex Rundhuis (Apeldoorn) und den amtierenden Deutschen Meister Florian Braunroth (Erfurt) hinnehmen.

Der Budokan-Cup, der jährlich zahlreiche hochklassige Karateka aus verschiedenen Nationen anzieht, gilt als wichtiger Wettkampf im deutschen Karate-Kalender. Er bietet eine wertvolle Gelegenheit, sich mit internationaler Konkurrenz zu messen und Wettkampferfahrung auf hohem Niveau zu sammeln.

Die Leistungen der TG-Athleten verdeutlichen, dass die Turngemeinde Schweinfurt nicht nur im Breitensport, sondern auch im Spitzensport erfolgreich ist. TG-Trainer Thomas Zatloukal zeigte sich stolz: „Unsere Sportler haben Herz und Einsatz gezeigt. Es ist beeindruckend zu sehen, wie sie sich gegen starke Konkurrenz behaupten konnten.“



