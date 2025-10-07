Doppel-Spieltag mit Licht und Schatten für die U15 des FC Schweinfurt 05
ASCHAFFENBURG/SCHWEINFURT – Die U15-Junioren des 1. FC Schweinfurt 05 haben im traditionsreichen Stadion am Schönbusch einen 3:1 (1:0)-Sieg gegen den Nachwuchs von Viktoria Aschaffenburg gefeiert. Das Duell fand im Rahmen des Tags des Nachwuchsleistungszentrums statt und bot den Talenten eine beeindruckende Kulisse. In einer intensiven und temporeichen Partie setzte sich der 1. FC Schweinfurt 05 dank höherer Effektivität und einer starken zweiten Halbzeit verdient durch.
Spielverlauf und Tore
Die Begegnung begann ausgeglichen, doch die Gäste aus Schweinfurt nutzten ihre Chance zuerst:
- 0:1 Führung: In der 23. Minute schloss Breinert einen schnellen Angriff der Schweinfurter mit einem präzisen Schuss ins lange Eck ab.
Kurz nach Wiederanpfiff der zweiten Halbzeit glich die Viktoria aus:
- 1:1 Ausgleich: Nach starkem Pressing gelang Artieri in der 39. Minute der verdiente Ausgleich.
Im weiteren Verlauf der zweiten Hälfte entwickelte sich ein spannender Schlagabtausch, bei dem Schweinfurt leichte spielerische Vorteile hatte.
- 1:2 Führung per Strafstoß: In der 65. Minute wurde ein Schweinfurter Spieler im Strafraum regelwidrig zu Fall gebracht. Den fälligen Elfmeter verwandelte erneut Breinert sicher zur erneuten Führung.
- 1:3 Entscheidung: Die Viktoria warf in der Schlussphase alles nach vorne, doch in der sechsten Minute der Nachspielzeit sorgte Piepenburg nach einem Standard für die endgültige Entscheidung.
Für beide Teams war es ein besonderes Highlight, vor der großen Kulisse im Stadion am Schönbusch aufzulaufen. Der 1. FC Schweinfurt 05 zeigte sich als die effektivere Mannschaft und sicherte sich somit den Sieg.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!