Doppelte Nachhaltigkeit für den guten Zweck: Repair Café spendet an Schweinfurter Tafel
SCHWEINFURT – Eine Spende im Zeichen der Gemeinschaft und Ressourcenschonung: Das Team des Schweinfurter Repair Cafés hat einen Erlös von 1.000 Euro an die Tafel Schweinfurt e. V. übergeben. Damit unterstützen sich zwei Initiativen gegenseitig, die sich aktiv gegen die moderne Wegwerfgesellschaft einsetzen.
Zweimal im Jahr verwandelt sich das Kilianszentrum in eine lebendige Werkstatt. Besucher bringen defekte Alltagsgegenstände mit, um sie gemeinsam mit ehrenamtlichen Experten zu reparieren. Die Spenden, die bei den vergangenen Terminen von den dankbaren Gästen hinterlassen wurden, fließen nun direkt in die lokale soziale Arbeit. Emmi Sengfelder vom Team der Repair Cafés betont, dass das Ziel – Müllvermeidung und Umweltschutz – durch die Zusammenarbeit mit der Tafel eine konsequente Fortführung findet.
Gemeinsame Werte: Hilfe zur Selbsthilfe und Ressourcenschutz
Während das Repair Café den Fokus auf Technik und Gebrauchsgegenstände legt, widmet sich die Tafel Schweinfurt der Rettung von Lebensmitteln. Ehrenamtliche Helfer holen Produkte ab, die im Handel nicht mehr verkauft werden, und verteilen sie an Menschen in finanziellen Notlagen. Beide Vereine leben vom freiwilligen Engagement und dem Gedanken, Werthaltigkeit zu schaffen, ohne den eigenen Vorteil zu suchen.
Spende unterstützt Renovierung am Bergl
Der Vorsitzende der Tafel, Ernst Gehling, nahm den Scheck mit großem Dank entgegen. Das Geld kommt zum idealen Zeitpunkt: Aktuell stehen im Tafelladen in der Brombergstraße 9 am Bergl größere Renovierungsarbeiten an. Die 1.000 Euro werden dort gezielt eingesetzt, um die Infrastruktur für die Lebensmittelverteilung zu verbessern.
Beide Organisationen unterstreichen mit dieser Aktion, dass Nachhaltigkeit und soziales Engagement Hand in Hand gehen – zum Wohle der Umwelt und der Menschen in Schweinfurt.
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