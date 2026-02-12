Doppelter Erfolg für DIGITABULA: Zwei German Design Awards 2026 für Agentur aus Gerolzhofen

GEROLZHOFEN – Die Marken- und Designagentur DIGITABULA aus Gerolzhofen wurde im Rahmen einer feierlichen Award-Show in Frankfurt zweifach mit dem renommierten German Design Award 2026 in der Kategorie „Corporate Identity“ ausgezeichnet. Die Fachjury würdigte die strategische Markenentwicklung der unterfränkischen Agentur und verlieh den Titel „Winner“ sowohl für das neue Erscheinungsbild von „Rosentritt – Der Zaunkönig“ als auch für die Neupositionierung der „VR Immo-Service Mainfranken“.

Für das Unternehmen Rosentritt schuf DIGITABULA unter dem Namen „Der Zaunkönig“ ein unverwechselbares Profil für den regionalen Wettbewerb, das Strategie, Naming und Design ganzheitlich vereint. Das Projekt für die VR Immo-Service Mainfranken, eine Tochter der VR Bank Würzburg, überzeugte durch eine moderne Markenarchitektur, die Seriosität und Regionalität in einer klaren Formsprache verbindet und die Position als führender Immobilienpartner stärkt.

Inhaber Andreas Seufert sieht in der doppelten Auszeichnung eine Bestätigung für den Fokus der Agentur auf strategische Konsequenz. Der seit 2012 vom Rat für Formgebung vergebene German Design Award zählt zu den international bedeutendsten Preisen und prämiert Projekte, die gestalterische Qualität mit strategischer Innovationskraft verknüpfen.

