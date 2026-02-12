Auto IU

Doppelter Erfolg für DIGITABULA: Zwei German Design Awards 2026 für Agentur aus Gerolzhofen

12. Februar 2026Letztes Update 12. Februar 2026
Doppelter Erfolg für DIGITABULA: Zwei German Design Awards 2026 für Agentur aus Gerolzhofen
Andreas Seufert, Creative Director und Inhaber DIGITABULA | Vincent Kotsch, Geschäftsführer VR Immo-Service Mainfranken GmbH - Bild: RFF GDA
Sparkasse

GEROLZHOFEN – Die Marken- und Designagentur DIGITABULA aus Gerolzhofen wurde im Rahmen einer feierlichen Award-Show in Frankfurt zweifach mit dem renommierten German Design Award 2026 in der Kategorie „Corporate Identity“ ausgezeichnet. Die Fachjury würdigte die strategische Markenentwicklung der unterfränkischen Agentur und verlieh den Titel „Winner“ sowohl für das neue Erscheinungsbild von „Rosentritt – Der Zaunkönig“ als auch für die Neupositionierung der „VR Immo-Service Mainfranken“.

Für das Unternehmen Rosentritt schuf DIGITABULA unter dem Namen „Der Zaunkönig“ ein unverwechselbares Profil für den regionalen Wettbewerb, das Strategie, Naming und Design ganzheitlich vereint. Das Projekt für die VR Immo-Service Mainfranken, eine Tochter der VR Bank Würzburg, überzeugte durch eine moderne Markenarchitektur, die Seriosität und Regionalität in einer klaren Formsprache verbindet und die Position als führender Immobilienpartner stärkt.

LOS
Labus Long-Covid

Inhaber Andreas Seufert sieht in der doppelten Auszeichnung eine Bestätigung für den Fokus der Agentur auf strategische Konsequenz. Der seit 2012 vom Rat für Formgebung vergebene German Design Award zählt zu den international bedeutendsten Preisen und prämiert Projekte, die gestalterische Qualität mit strategischer Innovationskraft verknüpfen.

Das könnte Dich auch interessieren:

Sooooo bequem: Nahtloser BH - Dein neues Gefühl von Freiheit und Halt

Verabschiede dich von drückenden Bügeln und einschneidenden Trägern, denn dieser nahtlose BH von Horisun bietet dir den ganzen Tag über ein unvergleichlich leichtes Tragegefühl. Dank der vollständigen Abdeckung und der sanften Push-up-Unterstützung formt er eine natürliche Silhouette, ohne dich dabe

Küche neu definiert: Dank Spiegelglas Exklusivität im Alltag

Mehr
Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

12. Februar 2026Letztes Update 12. Februar 2026

Mehr

Weihejubiläum in der Diözese Würzburg: Sieben Geistliche feiern 40-jähriges Priesterjubiläum

Weihejubiläum in der Diözese Würzburg: Sieben Geistliche feiern 40-jähriges Priesterjubiläum

12. Februar 2026
Zeitreise ins Gestern: Kreativer Nachmittag im Mehrgenerationenhaus Haßfurt

Zeitreise ins Gestern: Kreativer Nachmittag im Mehrgenerationenhaus Haßfurt

12. Februar 2026
Stefan Labus: Gesundheit gehört nah zu den Menschen

Stefan Labus: Gesundheit gehört nah zu den Menschen

12. Februar 2026
Trotz „Schnitzel-Steuergeschenk“: Viele Wirte in Schweinfurt knausern beim Lohn

Trotz „Schnitzel-Steuergeschenk“: Viele Wirte in Schweinfurt knausern beim Lohn

12. Februar 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)