Auto IU

Doppeltes Jubiläum beim Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung

27. November 2025Letztes Update 27. November 2025
50 Jahre ILS und ZRF Schweinfurt feierten Mitarbeitende der Leitstelle in Schweinfurt zusammen mit (von links) Elke Schlösinger (Mitarbeiterin ZRF Schweinfurt), Karin Dütsch (stellv. Geschäftsführerin ZRF Schweinfurt), Oberbürgermeister Sebastian Remelé (stellv. Verbandsvorsitzender ZRF), Landrat Florian Töpper (ZRF-Verbandsvorsitzender), Brigitte Meyerdierks (stellv. Landrätin Landkreis Bad Kissingen), Michael Ziegler (stellv. Landrat Landkreis Haßberge), Thomas Habermann (Landrat Landkreis Rhön-Grabfeld), Michael Jeschor (stellv. Leitstellenleiter der ILS Coburg), Udo Müller und Markus Hannweber (beide Leitung ILS Schweinfurt und Hochfranken) sowie Marcel Thein (vorne rechts, komm. stellv. Leiter der ILS Schweinfurt) und Peter Kunzelmann (rechts, Leiter der ILS Coburg). - Foto: Andreas Lösch/Landratsamt
Sparkasse

LANDKREIS SCHWEINFURT – Der Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung (ZRF) Schweinfurt und die Integrierte Leitstelle (ILS) Schweinfurt feierten in den Räumen der ILS im Schweinfurter Hafen ihr 50-jähriges Bestehen. Zu der Feierstunde waren ILS-Mitarbeitende, politische Verantwortungsträger und befreundete ILS-Vertreter aus Hof und Coburg geladen.

Landrat Florian Töpper, Verbandsvorsitzender des ZRF Schweinfurt, würdigte die Leistungen der vergangenen Jahrzehnte und bedankte sich bei allen Mitarbeitern der ILS für die hervorragende Arbeit, die sie besonders in krisengeprägten Jahren geleistet haben. Er betonte die Bedeutung der Zusammenarbeit innerhalb der Blaulichtfamilie und des respektvollen politischen Dialogs.

Der ZRF Schweinfurt und sein Einsatzgebiet

Die Integrierte Leitstelle (ILS) Schweinfurt

  • Inbetriebnahme: Die Leitstelle nahm am 15. Juni 1975 ihren Betrieb in der Gorch-Fock-Straße 15 auf.

  • Aktueller Standort: Nach Teilerneuerungen und einem Umzug im Jahr 2001 wurde am 24. Juli 2012 die heutige Integrierte Leitstelle in der Friedrich-Gauß-Straße 2 eröffnet.

  • Notruf: Seit 2012 ist der gemeinsame Notruf von Feuerwehr und Rettungsdienst für akute Notfälle unter der Nummer 112 zu erreichen.

  • Leistung: Rund um die Uhr stehen bis zu acht Disponenten bereit, um Notrufe aufzunehmen und Einsatzkräfte zu alarmieren. Täglich werden etwa 480 Einsätze koordiniert, was rund 20 Einsätzen pro Stunde entspricht.

  • Zukunft: Seit Juli 2025 verstärkt Marcel Thein als kommissarischer stellvertretender Leiter die Leitstelle und bereitet diese auf anstehende Aufgaben, wie den Hardwaretausch, vor.

Möchtest du weitere Informationen zu den Aufgaben des ZRF erfahren?

Neu im Team des Ambulanzzentrum-Schweinfurt Dr. Stefan Muffert

VERMISST - Bitte helft mit!
Dein Ding
Naturfreundehaus


Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

27. November 2025Letztes Update 27. November 2025
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)