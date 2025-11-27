Doppeltes Jubiläum beim Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung
LANDKREIS SCHWEINFURT – Der Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung (ZRF) Schweinfurt und die Integrierte Leitstelle (ILS) Schweinfurt feierten in den Räumen der ILS im Schweinfurter Hafen ihr 50-jähriges Bestehen. Zu der Feierstunde waren ILS-Mitarbeitende, politische Verantwortungsträger und befreundete ILS-Vertreter aus Hof und Coburg geladen.
Landrat Florian Töpper, Verbandsvorsitzender des ZRF Schweinfurt, würdigte die Leistungen der vergangenen Jahrzehnte und bedankte sich bei allen Mitarbeitern der ILS für die hervorragende Arbeit, die sie besonders in krisengeprägten Jahren geleistet haben. Er betonte die Bedeutung der Zusammenarbeit innerhalb der Blaulichtfamilie und des respektvollen politischen Dialogs.
Der ZRF Schweinfurt und sein Einsatzgebiet
Gründung: Der ZRF wurde am 18. November 1975 als damaliger Rettungszweckverband gegründet. Im Jahr 2004 erfolgte die Umgestaltung in den ZRF.
Einsatzgebiet: Der Zuständigkeitsbereich umfasst die Landkreise Bad Kissingen, Haßberge, Rhön-Grabfeld, Schweinfurt sowie die Stadt Schweinfurt, was eine Fläche von knapp 4.000 Quadratkilometern mit über 440.000 Einwohnern darstellt.
Partner: Der Verband beauftragt fünf Hilfsorganisationen (BRK, Malteser Hilfsdienst, ASB, Johanniter-Unfall-Hilfe, RKT Rettungsdienst) mit der Notfallrettung und dem Krankentransport. Hinzu kommen die DLRG, Wasserwacht, Bergwacht, THW und die Feuerwehren, die mit insgesamt 1.341 Einsatzmitteln tätig sind.
Die Integrierte Leitstelle (ILS) Schweinfurt
Inbetriebnahme: Die Leitstelle nahm am 15. Juni 1975 ihren Betrieb in der Gorch-Fock-Straße 15 auf.
Aktueller Standort: Nach Teilerneuerungen und einem Umzug im Jahr 2001 wurde am 24. Juli 2012 die heutige Integrierte Leitstelle in der Friedrich-Gauß-Straße 2 eröffnet.
Notruf: Seit 2012 ist der gemeinsame Notruf von Feuerwehr und Rettungsdienst für akute Notfälle unter der Nummer 112 zu erreichen.
Leistung: Rund um die Uhr stehen bis zu acht Disponenten bereit, um Notrufe aufzunehmen und Einsatzkräfte zu alarmieren. Täglich werden etwa 480 Einsätze koordiniert, was rund 20 Einsätzen pro Stunde entspricht.
Zukunft: Seit Juli 2025 verstärkt Marcel Thein als kommissarischer stellvertretender Leiter die Leitstelle und bereitet diese auf anstehende Aufgaben, wie den Hardwaretausch, vor.
