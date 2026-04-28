Dota – Die Kleingeldprinzessin gastiert in Haßfurt
HASSFURT – Am Donnerstag, den 7. Mai 2026, treten die Singer-Songwriterin Dota Kehr und ihr Gitarrist Jan Rohrbach in der Stadthalle Haßfurt auf. Ab 20:00 Uhr präsentiert das Duo ein Programm, das einen Querschnitt durch ihr gesamtes bisheriges musikalisches Schaffen bietet.
Dota Kehr, die ihre Karriere einst unter dem Namen „Die Kleingeldprinzessin“ begann, ist heute mit ihrer Band „Dota“ regelmäßig in den Charts vertreten. Besonders die „Kaléko“-Alben, in denen sie Texte der Dichterin Mascha Kaléko vertonte, sorgten für große Aufmerksamkeit und wurden mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Preis der deutschen Schallplattenkritik.
Die Texte von Dota Kehr zeichnen sich durch ihre besondere Beobachtungsgabe aus. Ob gesellschaftskritisch in „Bademeister“, humorvoll-sehnsüchtig nach der lila Fee „Galaktika“ oder nachdenklich in Bezug auf die digitale Werbe-Welt – ihre Lieder bieten oft einen neuen Blickwinkel auf alltägliche Situationen. In Haßfurt werden die Songs pur und in ihrer Essenz zu hören sein.
Veranstaltungsdetails:
-
Termin: Donnerstag, 7. Mai 2026
-
Beginn: 20:00 Uhr
-
Ort: Stadthalle Haßfurt
Eintrittskarten sind online beim Kulturamt Haßfurt erhältlich:
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!