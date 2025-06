Dr. Andy Theuer wird Kaplan im Pastoralen Raum Schweinfurt

SCHWEINFURT – Bischof Dr. Franz Jung hat Dr. Andy Theuer (34), bisher Kaplan im Pastoralen Raum Bad Brückenau, mit Wirkung vom 1. September 2025 zum Kaplan im Pastoralen Raum Schweinfurt ernannt.

Theuer wurde 1990 in Simmerath geboren und wuchs im nordrhein-westfälischen Vossenack in der Rureifel auf. Nach dem Abitur am Stiftischen Gymnasium in Düren studierte er Germanistik, Erziehungswissenschaften und Theologie und erlangte das Erste Staatsexamen für das Lehramt an Gymnasien. Ein Promotionsstudium in Liturgiewissenschaft schloss er im Wintersemester 2023/2024 erfolgreich ab.

Sein Pastoralpraktikum absolvierte er im Pastoralen Raum Bad Brückenau, mit Schwerpunkt in der Pfarreiengemeinschaft Oberleichtersbach-Schondra, wo er auch seit seiner Diakonenweihe wirkte. Bischof Jung weihte ihn am 7. Juni 2025 im Würzburger Kiliansdom zum Priester. Seitdem ist Theuer als Kaplan im Pastoralen Raum Bad Brückenau eingesetzt.