Dr. Hannah Schüßler ist die neue Juristin am Landratsamt Haßberge
LANDKREIS HASSBERGE – Einen Führungswechsel gibt es im Geschäftsbereich 3 Bauwesen, Umwelt und ÖPNV am Landratsamt Haßberge: Regierungsrätin Dr. Hannah Schüßler tritt die Nachfolge von Matthias Hohmann an, der zum 1. August an die Regierung von Unterfranken wechselte. Die 32-jährige Juristin, die ihre neue Position zum ersten Mal in der öffentlichen Verwaltung antritt, ist nun für die juristische Betreuung einer Abteilung mit rund 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zuständig.
Dr. Hannah Schüßler ist in Schweinfurt geboren und in Würzburg aufgewachsen. Dort studierte sie an der Julius-Maximilians-Universität Rechtswissenschaften mit Begleitstudium Europarecht. Nach ihrem Ersten Juristischen Staatsexamen im Jahr 2018 arbeitete sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Bürgerliches Recht und schloss 2024 ihre Promotion ab. Nach erfolgreichem Referendariat und Zweitem Juristischen Staatsexamen war sie als Rechtsanwältin in einer Würzburger Wirtschaftskanzlei tätig.
Trotz der interessanten Zeit in der Kanzlei war es ihr Wunsch, im öffentlichen Recht zu arbeiten. Sie betont, dass die Möglichkeiten, gestaltend an den Interessen der Bürgerinnen und Bürger mitzuwirken, in der öffentlichen Verwaltung einzigartig seien. In ihrer Freizeit ist die neue Geschäftsbereichsleiterin gerne in der Natur unterwegs, fährt Fahrrad, wandert, liest oder macht Yoga.
Landrat Wilhelm Schneider hieß Dr. Hannah Schüßler im Landratsamt herzlich willkommen und wünschte ihr einen guten Start und eine erfolgreiche Zusammenarbeit.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!