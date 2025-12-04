Dr. Julia Krug erhält für ihr innovatives Melanom-Projekt 100.000 Euro
WÜRZBURG – Dr. Julia Krug vom Uniklinikum Würzburg (UKW) hat für ihr Forschungsprojekt zur Steigerung der Erfolgsrate von Immuntherapien gegen das maligne Melanom ein mit 100.000 Euro dotiertes Young Scientist Fellowship des Bayerischen Zentrums für Krebsforschung (BZKF) erhalten.
Die 35-jährige Naturwissenschaftlerin aus der Immundermatologie (Arbeitsgruppe Schmieder) erforscht, wie sich immunhemmende Makrophagen („Bad Guys“) umprogrammieren lassen, um Resistenzen gegen sogenannte Anti-PD-1-Therapien zu überwinden, die aktuell bei jedem zweiten Patienten mit schwarzem Hautkrebs versagen.
Das Forschungsprojekt
Das maligne Melanom gilt als aggressiver Hauttumor mit hoher Metastasierungsrate. Dr. Krug möchte die Erfolgsrate moderner Immuntherapien erhöhen, die auf den Erkenntnissen der Nobelpreisträger James P. Allison (CTLA-4) und Tasuku Honjo (PD-1) basieren. Diese Checkpoint-Inhibitoren verhindern, dass Krebszellen die T-Zell-Aktivierung hemmen.
Dr. Krugs Projekt, das den Titel „Überwindung der Anti-PD-1-Therapieresistenz durch gezielte Behandlung nicht ansprechender Melanome mit Mifepriston-Biokonjugaten“ trägt, konzentriert sich auf die Umprogrammierung von Makrophagen:
-
Ziel: Bestimmte Makrophagen, die im Tumormikromilieu das Immunsystem bremsen, sollen gefunden und wieder dazu gebracht werden, den Tumor zu bekämpfen.
-
Vorarbeit: Leiterin Prof. Dr. Astrid Schmieder entdeckte einen Signalweg, dessen Unterdrückung die Makrophagen dazu bringt, ihre Funktion zu ändern und den Tumor wieder zu bekämpfen.
Dr. Krug untersucht den Wirkmechanismus, der sich bereits in Mausmodellen bewährt hat, nun an humanen Gewebeproben. Sie nutzt Melanom-Zelllinien und frisches OP-Material, das in winzige Quader geschnitten wird, um die Reaktion auf verschiedene Behandlungsstrategien in der Zellkultur zu testen.
Stipendium und Ausblick
Das BZKF fördert mit dem Young Scientist Fellowship sechs innovative Projekte an bayerischen Unikliniken mit jeweils 100.000 Euro für die Dauer eines Jahres. Prof. Ralf Bargou, Direktor des Comprehensive Cancer Center Mainfranken, gratulierte Dr. Krug zur hochverdienten Auszeichnung und betonte die Wichtigkeit des Programms zur Förderung translationaler Forschungsprojekte junger Wissenschaftler.
Dr. Krug, die im Januar ihre Elternzeit beendet, kann mit der finanziellen Unterstützung des Stipendiums ihre Arbeit wieder voll im Labor aufnehmen.
