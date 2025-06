Dr. Solomon Ejah Etonu wird Pfarrvikar im Pastoralen Raum Schweinfurt Nord-West

HAMBACH – Bischof Dr. Franz Jung hat Dr. Solomon Ejah Etonu (44), bisher Kaplan im Pastoralen Raum Schweinfurt Nord-West mit Schwerpunkt in der Pfarreiengemeinschaft „Maria Hilf – Wasserlosen“, mit Wirkung vom 1. September 2025 zum Pfarrvikar in diesem Pastoralen Raum ernannt. Sein Dienstsitz wird Hambach sein, mit Schwerpunkt in der Pfarreiengemeinschaft „Marienbachtal, Hambach“.

Etonu wurde 1980 in Rukubba, Nigeria, geboren. Er empfing am 18. Juli 2009 in Idah/Nigeria durch Bischof Anthony Ademu Adaji die Priesterweihe und wirkte dort als Pfarrer. Ab 2015 unterstützte Etonu die Pfarreiengemeinschaft „Maria Hilf – Wasserlosen“. Im Jahr 2019 promovierte er bei Professor Dr. Chibueze Udeani am Würzburger Stiftungslehrstuhl für Missionswissenschaft und Dialog der Religionen. Seit 2022 ist er als Kaplan im Pastoralen Raum Schweinfurt Nord-West mit Schwerpunkt Pfarreiengemeinschaft „Maria Hilf – Wasserlosen“ tätig.