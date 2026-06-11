Dramatischer Fahrzeugbrand in Schweinfurt: VW-T2-Oldtimer brennt komplett aus
SCHWEINFURT – Ein unglücklicher Zwischenfall hat am Dienstagvormittag für einen Großeinsatz in der Deutschhöfer Straße gesorgt. Während der Fahrt fing ein VW-T2-Oldtimer Feuer und brannte trotz schneller Hilfe innerhalb kurzer Zeit vollständig aus.
Der Vorfall ereignete sich am Dienstag (9. Juni 2026) gegen 09:55 Uhr.
Rauch aus dem Heck – Löschversuche erfolglos
Der 59-jährige Fahrer war mit seinem VW T2 (Erstzulassung 1989) auf der Deutschhöfer Straße unterwegs, als er plötzlich Brandgeruch wahrnahm und Rauch aus dem Motorraum aufsteigen sah. Er reagierte umgehend und stoppte das Fahrzeug am Straßenrand.
Gemeinsam mit einem couragierten Passanten versuchte er noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte, das Feuer mit eigenen Mitteln zu löschen. Diese Versuche blieben jedoch erfolglos, da sich die Flammen innerhalb von Sekunden im Motorraum ausbreiteten. Als die Feuerwehr Schweinfurt kurze Zeit später eintraf, stand der Kult-Bus bereits im Vollbrand.
Feuerwehr und Spezialkräfte im Einsatz
Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand zwar rasch unter Kontrolle bringen und vollständig ablöschen, den Oldtimer jedoch nicht mehr retten. Das Fahrzeug erlitt einen Totalschaden. Zur Schadenshöhe konnte die Polizei zum jetzigen Zeitpunkt noch keine genaue Angabe machen.
Da bei dem Brand Betriebsstoffe auf die Fahrbahn gelaufen waren, rückten zusätzlich Vertreter der Straßenmeisterei sowie der Wasserentsorgung an. Sie führten umfangreiche Reinigungsarbeiten durch, um die Verkehrssicherheit wiederherzustellen. Der ausgebrannte T2 wurde anschließend von einem Abschleppdienst geborgen.
Während der Löscharbeiten und der anschließenden Reinigung der Straße kam es im Bereich der Deutschhöfer Straße zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen.
Hinweis zur Fahrzeugsicherheit
Bei älteren Fahrzeugen, insbesondere bei luftgekühlten Motoren wie dem VW T2, ist das Risiko eines Kabelbrandes oder undichter Kraftstoffleitungen aufgrund des Alters der Materialien erhöht. Experten raten dazu, bei Oldtimern regelmäßig die Kraftstoffschläuche zu prüfen und einen geeigneten Feuerlöscher griffbereit im Fahrzeug mitzuführen.
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