Dreckbrocken schleuderten auf die Windschutzscheibe
ABTSWIND – Am Freitagmorgen kam es auf der Kreisstraße KT58 bei Abtswind zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Traktor eine Windschutzscheibe eines nachfolgenden PKW beschädigte und anschließend flüchtete. Die Polizei Kitzingen bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, um Hinweise.
Der Vorfall ereignete sich gegen 9 Uhr, als ein schwarzer Dodge Ram die KT58 in Richtung Wiesentheid befuhr. Ein vor ihm fahrender, bislang unbekannter Traktor fuhr aus einem Feldweg auf die Straße. Aufgrund massiver Verschmutzung des landwirtschaftlichen Fahrzeugs wurden Steine und Erdbrocken aufgewirbelt, die die Windschutzscheibe des nachfolgenden PKW trafen und beschädigten.
Der Geschädigte versuchte, den Traktorfahrer mit Lichtzeichen und Hupen auf den Vorfall aufmerksam zu machen, dieser reagierte jedoch nicht und setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Die Polizeiinspektion Kitzingen hat die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu dem Traktor oder dem Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09321/141-0 zu melden.
