Drecksäcke: 12-Jährige wird in Lohr an Bushaltestelle angegangen – Wer kann Hinweise geben?

24. Dezember 2025Letztes Update 24. Dezember 2025
Bild von Claudio Bianchi auf Pixabay
LOHR A. MAIN, MAIN-SPESSART – Am Donnerstagmittag ist es am Nägelseezentrum zu einer Streitigkeit zwischen einer 12-jährigen Schülerin und zwei unbekannten Jugendlichen gekommen. Das Mädchen wurde hierbei leicht verletzt. Die Polizei Lohr hofft auf Zeugenhinweise.

Dem Sachstand nach gingen die beiden unbekannten Jugendlichen gegen 12:25 Uhr an der Bushaltestelle am Nägelseezentrum auf das Mädchen zu. Sie stellten ihr zunächst ein Bein, wodurch diese stürzte. In der Folge hinderten sie die 12-Jährige immer wieder am Aufstehen.

Zwei Busfahrer kamen der 12-Jährigen zur Hilfe und die beiden jugendlichen Täter flüchteten. Das Mädchen wurde leicht verletzt. Die Polizei Lohr ermittelt nun wegen Körperverletzung.

Die beiden Jugendlichen werden wie folgt beschrieben:

  • Beide 16 Jahre alt
  • 160cm bzw. 170 cm groß
  • Beide dunkel gekleidet

Zeugen die Hinweise geben können werden gebeten sich unter Tel. 09352/8741-0 zu melden.

