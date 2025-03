Drei Alkoholfahrten, sowie eine Fahrt unter Einfluss von Betäubungsmittel und ohne Fahrerlaubnis in Lohr

LOHR AM MAIN – Landkreis Main-Spessart – In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden bei Verkehrskontrollen in Lohr am Main mehrere Verstöße festgestellt, die für die betroffenen Fahrer ernste Konsequenzen nach sich ziehen.

Gegen 20:30 Uhr fiel ein Fahrzeug in der Osttangente auf, das zur Kontrolle angehalten werden sollte. Noch vor dem Stopp tauschten Fahrer und Beifahrer hastig die Plätze – jedoch ohne Erfolg. Die Beamten stellten schnell fest, dass der ursprüngliche Fahrer, ein 20-Jähriger, unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Er hatte vor der Fahrt drei Joints konsumiert und war zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Sein 40-jähriger Begleiter übernahm nach dem Fahrerwechsel das Steuer, verfügte zwar über eine Fahrerlaubnis, hatte jedoch einen Atemalkoholwert von 1,04 Promille. Beide Männer mussten sich einer Blutentnahme unterziehen.

Den 20-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie eine Ordnungswidrigkeit wegen Drogenkonsums am Steuer. Das Strafmaß wird im Rahmen des Verfahrens festgelegt. Sein 40-jähriger Begleiter muss mit einem Bußgeld von 500 Euro, zwei Punkten in Flensburg und einem einmonatigen Fahrverbot rechnen.

Gegen 23:00 Uhr wurde ein 54-jähriger Autofahrer in der Rodenbacher Straße gestoppt. Die Beamten nahmen deutlichen Alkoholgeruch wahr, doch der Fahrer war nicht in der Lage, einen Atemalkoholtest durchzuführen. Daher wurde auch hier eine Blutentnahme angeordnet. Sollte der Blutalkoholwert zwischen 0,5 und 1,09 Promille liegen, droht ihm ein Bußgeldverfahren. Ab 1,1 Promille würde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Um 00:30 Uhr wurde in der Jahnstraße ein weiterer Pkw angehalten. Der 35-jährige Fahrer wies bei einem Atemalkoholtest einen Wert von 0,76 Promille auf. Auch ihn erwarten ein Bußgeld von 500 Euro, zwei Punkte in Flensburg sowie ein einmonatiges Fahrverbot.

Die Polizei Lohr am Main mahnt in diesem Zusammenhang erneut zur Vorsicht und erinnert daran, dass Alkohol und Drogen am Steuer nicht nur Strafen nach sich ziehen, sondern auch eine erhebliche Gefahr für alle Verkehrsteilnehmer darstellen.