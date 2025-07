Drei Dritte Plätze für den AC 82 bei der offenen Deutschen

SCHWEINFURT/FRANKFURT-ZEILSHEIM – Einigkeit über die Platzierungen herrschte bei den Athletinnen und Athleten des AC 82 SCHWEINFURT, die erfolgreich an den LUXIAOJUN German Weightlifting Open teilnahmen. Der internationale Wettkampf war offen für Starterinnen und Starter aus mehreren Nationen, darunter Norwegen, Großbritannien, Finnland und Frankreich.

Bereits am ersten Wettkampftag gingen Philipp Lendner (-94 kg) und Alexander Neusteuer (-110 kg) für den AC SCHWEINFURT an den Start. Die Gruppe begann verspätet, da der ursprüngliche Aufwärmbereich kurzfristig verlegt werden musste – er war den schweren Lasten nicht gewachsen. Die neuen Gegebenheiten führten zu längeren Wegen zur Plattform, was die Bedingungen für Zwischenversuche deutlich erschwerte. Dennoch konnten beide Sportler mit starken Leistungen überzeugen: Philipp Lendner erreichte mit 245 kg im Zweikampf den dritten Rang. Alexander Neusteuer steigerte sich im letzten Versuch entscheidend, überholte drei Konkurrenten und sicherte sich mit 275 kg im Zweikampf ebenfalls Bronze. Besonders hervorzuheben ist dabei seine neue persönliche Bestmarke im Reißen mit 120 kg.

Am zweiten Wettkampftag trat Tabea Thümmler für den AC SCHWEINFURT in der Frauenklasse -69 kg an. Zwar gelang ihr im Reißen nur der erste Versuch mit 58 kg, doch im Stoßen zeigte sie sich stark verbessert: Drei gültige Versuche führten zu einer neuen persönlichen Bestleistung von 76 kg. Damit verbesserte sie ihre bisherige Zweikampfleistung auf 134 kg und gewann ebenfalls die Bronzemedaille.

Mit drei dritten Plätzen und zwei persönlichen Rekorden war der Wettkampf für den AC 82 SCHWEINFURT ein voller Erfolg.