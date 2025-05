Drei Fahrzeugführer unter dem Einfluss berauschender Substanzen im Bereich Kitzingen – Strafanzeige und empfindliche Bußgelder drohen

MAINBERNHEIM, LKR. KITZINGEN – Am Morgen des vergangenen Mittwoch wurde in Mainbernheim ein Pkw-Fahrer angetroffen, der offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand.

Gegen 09:00 Uhr wurde der Fahrer in der Siebenbürgenstraße im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten. Dabei stellten die Beamten der Kitzinger Polizei Anzeichen für Drogenkonsum fest. Es wurde ermittelt, dass der Fahrzeugführer vor Fahrtantritt verschiedene Medikamente und Betäubungsmittel eingenommen hatte.

In einem Krankenhaus in Kitzingen wurde eine Blutprobe entnommen. Die Strafanzeige wird zur weiteren Entscheidung an die Staatsanwaltschaft in Würzburg weitergeleitet.

KITZINGEN, STADTGEBIET – In den frühen Abendstunden wurde ein E-Scooter-Fahrer angehalten, bei dem Anzeichen für den Konsum von Betäubungsmitteln festgestellt wurden.

Gegen 20:15 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in der Schwarzacher Straße den Fahrer eines E-Scooters. Dabei zeigten sich drogentypische Auffälligkeiten. Es wurde festgestellt, dass der Mann Betäubungsmittel und verschiedene verschreibungspflichtige Medikamente eingenommen hatte, die seine Fahrtüchtigkeit erheblich beeinträchtigten.

In einem Kitzinger Krankenhaus wurde eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der E-Scooter sichergestellt. Der Mann muss nun mit einem Fahrverbot und einem Bußgeld von mindestens 500 Euro rechnen.

KITZINGEN, STADTGEBIET – Nur kurze Zeit später, gegen 21:00 Uhr, wurde in der Paul-Eber-Straße ein weiterer Pkw angehalten und dessen Fahrer kontrolliert, bei dem ebenfalls der Verdacht auf Betäubungsmittelkonsum besteht.

Ein durchgeführter Vortest wies Abbauprodukte von Betäubungsmitteln nach. Auch diesem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen, und die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Er muss ebenfalls mit einem Fahrverbot und einer Geldbuße von mindestens 500 Euro rechnen.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Kitzingen unter der Telefonnummer 09321/141-0 zu wenden.