Drei Fahrzeugführer unter Drogen- und Alkoholeinfluss gestoppt

LKR. MAIN-SPESSART – Gleich drei Fahrzeugführer, die im Verdacht stehen, unter Alkohol- bzw. Drogeneinfluss am Steuer ihres Pkws gesessen zu haben, hat die Marktheidenfelder Polizei aus dem Verkehr gezogen.

Am Mittwochnachmittag, gegen 14:15 Uhr, wurden in Marktheidenfeld bei einem 25-jährigen Pkw-Fahrer drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Ein vor Ort freiwillig durchgeführter Drogenvortest ergab im Hinblick auf Cannabis ein positives Ergebnis. Die Weiterfahrt wurde dem jungen Mann unterbunden, sowie die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Weiterhin erfolgte auf der Dienststelle im Anschluss eine Blutentnahme.

Einen 23-jährigen Pkw-Fahrer zogen Beamte der Marktheidenfelder Polizei am Donnerstagmorgen, gegen 07:45 Uhr, in Hasloch aus dem Verkehr. Auch hier bestätigte ein freiwillig durchgeführter Drogenschnelltest ein positives Ergebnis in Hinblick auf Cannabis. Anschließend musste er die Beamten auf die Dienststelle zu einer Blutentnahme begleiten.

In Marktheidenfeld stellten die Beamten am Freitag, gegen 02:30 Uhr, bei einer 48-jährigen Pkw-Fahrerin Alkoholgeruch fest. Ein freiwillig vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von ca. 1,2 Promille. Daraufhin wurde ihr die Weiterfahrt unterbunden. Da der Beifahrer augenscheinlich auch Alkohol konsumiert hatte, wurden zur Verhinderung einer weiteren Trunkenheitsfahrt vorsorglich die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Im Anschluss erfolgte auf der Dienststelle eine Blutentnahme. Des Weiteren stellte die Streife ein Einhandmesser in der Mittelkonsole des Fahrzeuges fest. Dieses wurde ebenfalls durch die Beamten sichergestellt.

Gegen die drei Fahrzeugführer wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet. Sie müssen mit einer empfindlichen Geldbuße bzw. Geldstrafe und dem zumindest zeitweisen Verlust ihres Führerscheins rechnen.