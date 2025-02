Drei Jahre Krieg in der Ukraine – Stadt Schweinfurt zeigt Flagge als Zeichen der Solidarität

SCHWEINFURT – Zum dritten Jahrestag des russischen Angriffskrieges setzt die Stadt Schweinfurt ein Zeichen der Solidarität mit der Ukraine. Ab dem 24. Februar 2025 wird das Dienstgebäude der Stadt eine Woche lang mit der ukrainischen Nationalflagge beflaggt.

„Der Angriffskrieg Russlands verursacht täglich großes Leid in der Ukraine. Dieses Schicksal betrifft uns alle, denn die Ukrainer verteidigen auch unsere Sicherheit. Die Stadt Schweinfurt steht fest an der Seite der Ukraine und besonders unserer Partnerstadt Lutsk. Gerade in diesen Zeiten muss Europa seine Stimme erheben“, erklärt Oberbürgermeister Sebastian Remelé.

Knapp eineinhalb Jahre nach der Besiegelung der Städtepartnerschaft mit Lutsk fühlt sich Schweinfurt in besonderer Verantwortung. Seitdem unterstützt die Stadt nicht nur die Bevölkerung, sondern auch die Kommunalverwaltung und Krankenhäuser mit dringend benötigten Hilfsgütern. Ein weiteres Zeichen der Verbundenheit wird mit der Gründung des Freundeskreises Lutsk am 21. Februar gesetzt.